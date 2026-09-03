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Záchranná akcia pod Rysmi: Turista uviazol vo výške 2300 metrov
Horskí záchranári upozorňujú na podmienky vo vysokohorskom teréne.
Autor TASR
Zakopané 3. septembra (TASR) - Dvanásť poľských horských záchranárov s dronom v noci na štvrtok zasahovalo v oblasti poľskej časti Rysov vo Vysokých Tatrách, kde vo výške približne 2300 metrov uviazol turista po zranení nohy. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Zranenie turistu nahlásila záchranárom v Zakopanom v stredu večer osoba ktorá s ním bola na túre. Vzhľadom na neskorú hodinu sa nedal použiť vrtuľník, preto záchranári vyrazili k zranenému pešo a použili aj dron. Ten dopravil turistovi hrejivý balíček, kým čakal na príchod záchranárov. Po príchode mu poskytli potrebnú pomoc a následne ho sprevádzali smerom k Morskému Oku.
Horskí záchranári upozorňujú na podmienky vo vysokohorskom teréne. Hoci v Tatrách v súčasnosti prevláda slnečné počasie, vo vyšších polohách môžu byť podmienky náročné. Dni sa skracujú a nočné teploty na vrcholoch klesajú na niekoľko stupňov nad nulou.
Záchranári preto turistom odporúčajú prispôsobiť výber trasy aj čas odchodu tak, aby sa z túry vrátili ešte pred zotmením.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Zranenie turistu nahlásila záchranárom v Zakopanom v stredu večer osoba ktorá s ním bola na túre. Vzhľadom na neskorú hodinu sa nedal použiť vrtuľník, preto záchranári vyrazili k zranenému pešo a použili aj dron. Ten dopravil turistovi hrejivý balíček, kým čakal na príchod záchranárov. Po príchode mu poskytli potrebnú pomoc a následne ho sprevádzali smerom k Morskému Oku.
Horskí záchranári upozorňujú na podmienky vo vysokohorskom teréne. Hoci v Tatrách v súčasnosti prevláda slnečné počasie, vo vyšších polohách môžu byť podmienky náročné. Dni sa skracujú a nočné teploty na vrcholoch klesajú na niekoľko stupňov nad nulou.
Záchranári preto turistom odporúčajú prispôsobiť výber trasy aj čas odchodu tak, aby sa z túry vrátili ešte pred zotmením.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)