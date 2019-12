Záchranná loď Sea-Watch 3 mení holandskú štátnu príslušnosť na nemeckú

Rím 5. decembra (TASR) - Záchranárska loď Sea-Watch 3, ktorá je od júna zadržiavaná v Taliansku pre porušenie zákonov v súvislosti s napomáhaním ilegálnej migrácii, sa bude plaviť pod nemeckou vlajkou. Doteraz bola registrovaná v Holandsku. Informovala o tom agentúra DPA.



Nemecká charitatívna organizácia Sea-Watch vo vyjadrení uviedla, že sa rozhodla pre takýto krok z dôvodu nedostatočnej spolupráce holandských úradov. Holandsko podľa vyjadrenia Sea-Watch organizácii v prípade problémov nikdy neposkytlo žiadnu podporu. Organizácia takisto obvinila holandské ministerstvo dopravy, že zaviedlo účelné opatrenia proti lodi Sea-Watch 3, na základe ktorých je proces registrácie aktív neziskových organizácii v Holandsku "náročnejší a drahší".



Loď Sea-Watch 3 je v súčasnosti zadržiavaná v sicílskom prístave Licata. Plavidlo riadené kapitánkou Carolou Racketeovou vyzdvihlo v júni pri pobreží Líbye 53 migrantov. Talianske orgány neskôr umožnili vylodenie 13 osobám, zvyšných 40 však odmietali prijať.



Loď vplávala bez povolenia do talianskych vôd i napriek hrozbe vysokej pokuty a zakotvila v prístave na ostrove Lampedusa. Kapitánku Racketeovú následne talianske úrady nakrátko zadržali.



"Dúfame, že sa čoskoro vrátime na more pod nemeckou vlajkou s cieľom zachraňovať životy pred smrťou na mori alebo pred núteným návratom do Líbye," uviedla spoločnosť a odsúdila smrteľné následky súčasnej európskej migračnej politiky.