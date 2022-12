Záchranná loď so 142 migrantmi zakotvila v prístave Livorno

Rím 22. decembra (TASR) — Záchranná loď Life Support so 142 migrantmi na palube dorazila vo štvrtok do toskánskeho prístavu Livorno. Sprevádzalo ju hliadkové plavidlo talianskej pobrežnej stráže, informuje TASR na základe správy agentúry APA.



Na palube lode sa nachádza viacero neplnoletých osôb bez sprievodu a jedna tehotná žena, ktorých zachránili počas dvoch operácií pri pobreží Malty, spresnila Rosella Micciová, šéfka mimovládnej organizácie Emergency.



"Sú to ľudia, utekajúci pred násilím, pustošením a z vojnových oblastí a sme radi, že sa konečne dostali na pevninu. Najdôležitejšie je, že sa nám podarilo dostať ich do bezpečia," dodala.



V Taliansku prekročil v tomto roku počet migrantov, ktorí sa tam dostali cez Stredozemné more, hranicu 100.000. V porovnaní s minulým rokom (64.055 osôb) ide o 56-percentný nárast, uviedlo v stredu talianske ministerstvo vnútra. V roku 2020 ich bolo 33.687.



Taliansko zaujalo po nástupe novej vlády pod vedením premiérky Giorgie Meloniovej, ktorá sa ujala moci v októbri, tvrdý postoj voči mimovládnym organizáciám zachraňujúcim migrantov. Kabinet ich obviňuje z podpory pašovania ľudí.