Záchranná loď so 73 migrantmi zakotvila v Taliansku

Rím 12. januára (TASR) - Dovedna 73 migrantov dorazilo vo štvrtok ráno na palube záchrannej lode humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF) do prístavu talianskeho mesta Ancona. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Loď Geo Barents dorazila do Ancony po niekoľkých dňoch strávených na mori. Krátko nato mohli vystúpiť na breh prví pasažieri, uviedla organizácia.



Predchádzajúci deň zakotvila v Ancone loď Ocean Viking mimovládnej organizácie SOS Méditerranée, ktorá v sobotu zachránila na mori 37 migrantov.



Ancona sa nachádza na pobreží Jadranského mora v strednom Taliansku. Lode mimovládnych organizácií často kotvili v južných oblastiach vrátane ostrova Sicília, všíma si DPA.



Podľa posádky lode Geo Barents talianske úrady predtým odmietli jej žiadosť o pridelenie bližšieho prístavu.



DPA podotkla, že toto rozhodnutie vlády je prejavom jej novej politiky, keď sa lodiam prepravujúcim zachránených migrantov prideľuje prístav hneď po prvej záchrannej akcii. Argumentom vlády v Ríme je, že zachráneným ľuďom sa takto pomôže skôr.



Kritici týchto pravidiel však upozorňujú, že rýchle pridelenie prístavu má za následok aj to, že daná loď už následne na mori nezachraňuje ďalších migrantov v núdzi, ako sa to obvykle robievalo donedávna.