Záchranná loď vysadí na Sicílii 180 migrantov, pôjdu do karantény

Rím 5. júla (TASR) - Talianske úrady povolili záchrannému plavidlu ľudskoprávnej organizácie SOS Mediterranée vysadiť v sicílskom prístave 180 migrantov, ktorých koncom júna zachránili z člnov pašerákov ľudí v strednej časti Stredozemného mora. V nedeľu o tom informovala agentúra AFP.



Podľa SOS Mediterranée jej záchranné plavidlo s názvom Ocean Viking dostalo od talianskych úradov pokyny na vysadenie migrantov v sicílskom prístave Porto Empedocle. Loď s migrantmi už smeruje k prístavu, kde by mala doraziť do pondelka.



V prístave sa následne migranti premiestnia do plavidla, kde budú v karanténe. Predtým však ešte podstúpia testy na prítomnosť nového koronavírusu.



Ocean Viking viac ako týždeň čakala v Stredozemnom mori na povolenie vysadiť migrantov na území Malty alebo Talianska. SOS Mediterranée uviedla, že jej loď dostala od Malty a Talianska na svoju prvú žiadosť o zakotvenie v jednom z ich prístavov zamietavú odpoveď a na ďalších šesť žiadostí nedostala odpoveď vôbec. Na palube sa okrem iných nachádzajú aj občania Eritrey, Nigérie či Pakistanu.



Napätie na lodi sa za ostatný týždeň zvýšilo, pretože migranti boli z celej situácie čoraz viac zúfalí. Vo štvrtok dvaja z nich skočili do mora, no podarilo sa ich zachrániť.



Podľa SOS Mediterranée bol pred pár dňami na palube lode vyhlásený núdzový stav, "pretože nebolo možné zaručiť bezpečnosť migrantov a posádky". Na palube lode zaznamenali za krátky čas šesť pokusov o samovraždu. Jeden z migrantov sa v pondelok ráno pokúsil obesiť, zatiaľ čo iní "vykazovali známky veľkej duševnej únavy a depresie, čo vyústilo do násilia".



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uviedla, že tento rok pri pokuse preplaviť sa cez centrálnu časť Stredozemného mora zahynulo už 247 migrantov.