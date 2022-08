Záchranné lode nesmú byť kontrolované kvôli vysokého počtu migrantov

Brusel/Luxemburg 1. augusta (TASR) - Úrady nemôžu zadržiavať v prístavoch lode zapojené do pátracích a záchranných operácií pre podozrenie, že by mohli byť preplnené v dôsledku množstva migrantov, ktorých vytiahli z mora, rozhodol v pondelok Súdny dvor EÚ. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Súdna inštancia so sídlom v Luxemburgu rozhodovala o odvolaní nemeckej mimovládnej organizácie Sea-Watch, ktorá pomáha migrantom. Dve z jej lodí boli v roku 2020 nútené podrobiť sa prehliadke na talianskom ostrove Sicília po tom, ako v prístavoch vylodili migrantov, z dôvodu, že vzali na palubu viac ľudí, ako mali oprávnenie.



Súd však rozhodol, že zachránení ľudia "sa nesmú brať do úvahy pri overovaní, či boli dodržané pravidlá o bezpečnosti na mori. Počet osôb na palube, aj keď je vyšší ako povolený limit, preto nemôže sám osebe predstavovať dôvod na kontrolu."



Súdny dvor EÚ zároveň uviedol, že vnútroštátne orgány majú právo v prístavoch zadržať lode s cieľom posúdiť, či sa dodržiavajú pravidlá týkajúce sa pracovných podmienok, zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.



Úrady takisto podľa súdu "nemajú právomoc požadovať doklady, že tieto lode majú iné osvedčenia ako tie, ktoré vydal štát, pod ktorého vlajkou sa plavia". V prípade plavidiel Sea-Watch to bolo Nemecko.



Ako pripomína AP, migrácia je kľúčovou témou predčasných parlamentných volieb, ktoré sa majú v Taliansku konať 25. septembra. Líder pravicovej strany Liga Matteo Salvini prisľúbil, že ak sa jeho strana dostane k moci, zaujme tvrdý postoj k migrácii.