Záchrannú vestu preživšej z Titanicu vydražili za 670.000 libier
Vesta patrila Laure Mabel Francatelliovej, pasažierke z prvej triedy.
Autor TASR
Londýn 21. apríla (TASR) - Záchrannú vestu, ktorú mala na sebe jedna z cestujúcich na lodi Titanic počas úniku z potápajúceho sa parníka na záchrannom člne, vydražili za 670.000 libier (769.000 eur), informuje tlačová agentúra AP.
Vesta patrila Laure Mabel Francatelliovej, pasažierke z prvej triedy. Je podpísaná ňou a ďalšími preživšími z toho istého záchranného člna. Totožnosť kupcu, ktorý sa do aukcie zapojil telefonicky, nezverejnili. Konečná suma prekonala odhady, ktoré sa pohybovali na úrovni 250.000 až 350.000 libier.
Dražbu usporiadal aukčný dom Henry Aldridge & Son a konala sa v meste Devizes na západe Anglicka. Dražba bola zameraná na memorabílie z Titanicu. Sedák z jedného zo záchranných člnov získali za 390.000 libier majitelia dvoch múzeí venovaných dejinám Titanicu v Spojených štátoch.
Titanic, ktorý bol označovaný za najluxusnejší oceánsky parník na svete a popisovaný ako „prakticky nepotopiteľný“, narazil počas svojej prvej plavby z Anglicka do New Yorku na ľadovec a potopil sa v priebehu niekoľkých hodín 15. apríla 1912 v severnej časti Atlantického oceánu. Zahynulo približne 1500 osôb spomedzi 2200 pasažierov i členov posádky. Titanic dodnes vzbudzuje celosvetový záujem, čiastočne aj vďaka rozmanitosti cestujúcich na palube - od chudobných až po plutokratov.
Francatelliová cestovala so svojou zamestnávateľkou, módnou návrhárkou Lucy Duff Gordonovou, a s Lucyiným manželom Cosmom Duffom Gordonom. Všetci traja prežili v záchrannom člne č. 1, ktorý bol spustený na hladinu s 12 ľuďmi na palube, hoci mal kapacitu 40 osôb. Kontroverzná skutočnosť, že čln nezachránil ďalších preživších z ľadovej vody, bola predmetom polemík.
Rekordná aukčná cena za pamiatku súvisiacu s Titanicom je 1,56 milióna libier, ktoré boli v roku 2024 zaplatené za zlaté vreckové hodinky darované kapitánovi lode Carpathia, ktorá zachránila 700 preživších z Titanicu.
