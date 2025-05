Záchranným zložkám v Pásme Gaze dochádzajú zásoby

Gaza 8. mája (TASR) - Záchranné zložky v Pásme Gazy vo štvrtok oznámili, že ich činnosť je takmer úplné zastavená, a to po viac než dvoch mesiacoch izraelského blokovania prísunu humanitárnej pomoci do vojnou zničenej palestínskej enklávy. Hovorca tamojšieho úradu civilnej obrany Mahmúd Bassal uviedol, že 75 percent ich vozidiel prestalo fungovať pre nedostatok nafty, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Bassal dodal, že tímy úradu, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu ako záchranné zložky v Pásme Gazy, sú vystavené „vážnemu nedostatku elektrických generátorov a kyslíkových prístrojov“.



Izrael už od 2. marca blokuje prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a 18. marca po takmer dvoch mesiacoch prímeria tu obnovil boje. OSN a humanitárne organizácie opakovane varovali pred humanitárnou katastrofou v tejto palestínskej enkláve, kde hrozí hladomor. Okrem toho varujú aj pred znižujúcim sa počtom zásob paliva, liekov, jedla a čistej vody.



Detský fond OSN (UNICEF) varoval, že deti v Pásme Gazy sú vystavené narastajúcemu riziku hladomoru, chorôb a úmrtiu po tom, čo boli zatvorené kuchyne podporované OSN pre nedostatok potravinových zásob.