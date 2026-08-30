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Záchranu pracovníkov v nepálskych tuneloch komplikuje vytrvalý dážď
Cestujúci a zamestnanci sú súčasťou skupiny 933 pracovníkov vodných elektrární, ktorí sú nezvestní od stredajšieho rána.
Autor TASR
Káthmandu 30. augusta (TASR) - Nepálskym záchranárom, ktorí sa snažia dostať k pracovníkom vodných elektrární uviaznutým v tuneloch zaplavených nánosmi po povodniach, v nedeľu prácu skomplikoval nočný hustý dážď a stúpajúca hladina rieky. Podľa nepálskej vlády by mohlo byť v niekoľkých tuneloch hydroenergetických projektov stále nažive a uviaznutých viac než 100 pracovníkov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Hlavné záchranné úsilie sa sústreďuje na lokality Trishuli 3A a 3B. Cestujúci a zamestnanci sú súčasťou skupiny 933 pracovníkov vodných elektrární, ktorí sú nezvestní od stredajšieho rána, kedy sa oblastí prehnala vlna bahna a trosiek, uviedol tamojší národný úrad pre riadenie katastrof.
V lokalite Trishuli 3A sa armádne záchranné tímy v sobotu večer pomocou vrtákov prebúrali do hornej časti tunela zaplaveného bahnom, odkiaľ začali dovnútra vháňať vzduch a spúšťať kameru. Nočné zrážky a stúpajúca hladina rieky však úsilie na tomto mieste zmarili.
„Výdatné zrážky po druhej hodine ráno spôsobili vzostup hladiny vody v rieke, ktorá zaplavila aj oblasť výkopových prác,“ uviedla nepálska armáda v nedeľu ráno, kedy záchranné práce vstúpili do svojho piateho dňa.
Fotografie, ktoré zverejnil úrad, zachytávajú pracovníkov, ako sa brodia rozvíreným bahnom a vyhýbajú sa obrovským balvanom, ktoré po sebe zanechala povodeň. Úrad nepálskeho premiéra uviedol, že tímy čelia „nepretržitému dažďu a náročným podmienkam“, no napriek tomu pracovali celú noc bez prestávky a vyvíjali „neutíchajúce úsilie o vyhľadanie a záchranu osôb, ktoré by mohli byť uviaznuté“.
Úrad dodal, že záchranné tímy používajú pokročilé pátracie kamery a špecializované monitory. Americká geologická služba (USGS) uviedla, že katastrofu na čínsko-nepálskej hranici spôsobilo zrútenie ľadovca. K záchranným prácam sa pripojili aj špecializované indické a čínske tímy na záchranu z tunelov.
Na hľadaní nezvestných osôb v ďalšej poškodenej vodnej elektrárni sa podieľajú aj nepálske expertné tímy horskej záchrannej služby, ktoré zvyčajne pomáhajú horolezcom na najvyšších vrcholoch sveta vrátane Everestu.
Hlavné záchranné úsilie sa sústreďuje na lokality Trishuli 3A a 3B. Cestujúci a zamestnanci sú súčasťou skupiny 933 pracovníkov vodných elektrární, ktorí sú nezvestní od stredajšieho rána, kedy sa oblastí prehnala vlna bahna a trosiek, uviedol tamojší národný úrad pre riadenie katastrof.
V lokalite Trishuli 3A sa armádne záchranné tímy v sobotu večer pomocou vrtákov prebúrali do hornej časti tunela zaplaveného bahnom, odkiaľ začali dovnútra vháňať vzduch a spúšťať kameru. Nočné zrážky a stúpajúca hladina rieky však úsilie na tomto mieste zmarili.
„Výdatné zrážky po druhej hodine ráno spôsobili vzostup hladiny vody v rieke, ktorá zaplavila aj oblasť výkopových prác,“ uviedla nepálska armáda v nedeľu ráno, kedy záchranné práce vstúpili do svojho piateho dňa.
Fotografie, ktoré zverejnil úrad, zachytávajú pracovníkov, ako sa brodia rozvíreným bahnom a vyhýbajú sa obrovským balvanom, ktoré po sebe zanechala povodeň. Úrad nepálskeho premiéra uviedol, že tímy čelia „nepretržitému dažďu a náročným podmienkam“, no napriek tomu pracovali celú noc bez prestávky a vyvíjali „neutíchajúce úsilie o vyhľadanie a záchranu osôb, ktoré by mohli byť uviaznuté“.
Úrad dodal, že záchranné tímy používajú pokročilé pátracie kamery a špecializované monitory. Americká geologická služba (USGS) uviedla, že katastrofu na čínsko-nepálskej hranici spôsobilo zrútenie ľadovca. K záchranným prácam sa pripojili aj špecializované indické a čínske tímy na záchranu z tunelov.
Na hľadaní nezvestných osôb v ďalšej poškodenej vodnej elektrárni sa podieľajú aj nepálske expertné tímy horskej záchrannej služby, ktoré zvyčajne pomáhajú horolezcom na najvyšších vrcholoch sveta vrátane Everestu.