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Záchranu pracovníkov v nepálskych tuneloch komplikuje vytrvalý dážď

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Záchranári pátrajú po preživších po lokálnych prívalových povodniach v okrese Nuwot v Nepále v sobotu 29. augusta 2026. Foto: TASR/AP

Cestujúci a zamestnanci sú súčasťou skupiny 933 pracovníkov vodných elektrární, ktorí sú nezvestní od stredajšieho rána.

Autor TASR
Káthmandu 30. augusta (TASR) - Nepálskym záchranárom, ktorí sa snažia dostať k pracovníkom vodných elektrární uviaznutým v tuneloch zaplavených nánosmi po povodniach, v nedeľu prácu skomplikoval nočný hustý dážď a stúpajúca hladina rieky. Podľa nepálskej vlády by mohlo byť v niekoľkých tuneloch hydroenergetických projektov stále nažive a uviaznutých viac než 100 pracovníkov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Hlavné záchranné úsilie sa sústreďuje na lokality Trishuli 3A a 3B. Cestujúci a zamestnanci sú súčasťou skupiny 933 pracovníkov vodných elektrární, ktorí sú nezvestní od stredajšieho rána, kedy sa oblastí prehnala vlna bahna a trosiek, uviedol tamojší národný úrad pre riadenie katastrof.

V lokalite Trishuli 3A sa armádne záchranné tímy v sobotu večer pomocou vrtákov prebúrali do hornej časti tunela zaplaveného bahnom, odkiaľ začali dovnútra vháňať vzduch a spúšťať kameru. Nočné zrážky a stúpajúca hladina rieky však úsilie na tomto mieste zmarili.

Výdatné zrážky po druhej hodine ráno spôsobili vzostup hladiny vody v rieke, ktorá zaplavila aj oblasť výkopových prác,“ uviedla nepálska armáda v nedeľu ráno, kedy záchranné práce vstúpili do svojho piateho dňa.

Fotografie, ktoré zverejnil úrad, zachytávajú pracovníkov, ako sa brodia rozvíreným bahnom a vyhýbajú sa obrovským balvanom, ktoré po sebe zanechala povodeň. Úrad nepálskeho premiéra uviedol, že tímy čelia „nepretržitému dažďu a náročným podmienkam“, no napriek tomu pracovali celú noc bez prestávky a vyvíjali „neutíchajúce úsilie o vyhľadanie a záchranu osôb, ktoré by mohli byť uviaznuté“.

Úrad dodal, že záchranné tímy používajú pokročilé pátracie kamery a špecializované monitory. Americká geologická služba (USGS) uviedla, že katastrofu na čínsko-nepálskej hranici spôsobilo zrútenie ľadovca. K záchranným prácam sa pripojili aj špecializované indické a čínske tímy na záchranu z tunelov.

Na hľadaní nezvestných osôb v ďalšej poškodenej vodnej elektrárni sa podieľajú aj nepálske expertné tímy horskej záchrannej služby, ktoré zvyčajne pomáhajú horolezcom na najvyšších vrcholoch sveta vrátane Everestu.
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