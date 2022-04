Komunikácia ruských vojakov odhaľuje, že majú rozkazy strieľať civilov

Kyjev 7. apríla (TASR) - Zvuková nahrávka zachytenej komunikácie odhaľuje, že ruskí vojaci na Ukrajine sa sťažujú na početnú presilu Ukrajincov a že dostávajú rozkazy strieľať do civilistov. Vo štvrtok to napísal portál britskej spravodajskej televíznej stanice Sky News.



Ruský veliteľ údajne rozkázal svojim vojakom strieľať a zabiť ukrajinských civilistov v dedine neďaleko obkľúčeného mesta Mariupol. Vyplýva to zo zachytenej komunikácie cez vysielačku, oznámil Kyjev.



Ukrajinská bezpečnostná služba SBU zverejnila nahrávku, o ktorej informoval najprv britský denník The Times. Nemenovaný vojak na nej hovorí: "Z lesíka vychádzajú dvaja ľudia v civilnom (oblečení)."



Vojak tiež tvrdí, že spozorovali aj vozidlo, ale nie je jasné, či je civilné alebo vojenské.



"Všetkých zabite, k****!" odpovedá mu s krikom jeho nadriadený. Dodá, že nie je dôležité, či to sú alebo nie sú civilisti. "Zabite ich všetkých, k****!"



"Rozumiem," odpovedá vojak.



Denník The Times uviedol, že podľa viet vojakov sa incident stal v dedine blízko Mariupola na juhovýchode Ukrajiny.



Na zverejnenej nahrávke sa ďalší ruský vojak sťažoval, že on a jeho kolegovia sú v obrovskej početnej nevýhode a nedostávajú z Moskvy žiadnu podporu.



"Ich (ukrajinský) útvar má 150.000 (vojakov)!" vraví Rus.



"A nás je k**** 3000, ak vôbec. Sú naľavo, napravo, obkľučujú nás, k****! Je ich tak veľa a nás tak málo. Nemáme žiadnu podporu, žiadne letectvo, ani jednu s******ú vec," dodal podľa Sky News ruský vojak.