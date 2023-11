Jeruzalem 14. novembra (TASR) — Začiatok akademického roku na univerzitách v Izraeli sa opäť posúva — novým termínom je 24. december, uviedla v utorok Asociácia univerzít vo vyhlásení citovanom na webe denníka The Times of Israel (TOI). Začiatok výučby na vysokých školách je podmienený demobilizáciou záložníkov povolaných do vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas.



Akademický rok, ktorý sa pôvodne mal začať 15. októbra, sa pre vojnu posunul na 3. decembra. Asociácia univerzít prehodnotila aj tento termín.



Oznámenie sa vzťahuje na sedem izraelských univerzít: Hebrejskú univerzitu v Jeruzaleme, Telavivskú univerzitu, Bar Ilanovu univerzitu, Ben Gurionovu univerzitu v Negeve, Technion v Haife a na univerzity v mestách Haifa a Ariel.



"Naším cieľom je, aby školský rok prebehol celý a zahŕňal dva celé semestre. V prípade potreby sa akademický rok presunie aj do letného obdobia. O štruktúre ročníka sa rozhodne individuálne na každej univerzite," spresnili rektori univerzít.



Niektoré z medzinárodných škôl, ako Rothberg International School pri Hebrejskej univerzite, už svoj semester začali. Na škole Raphael Recanti International School pri Reichmanovej univerzite v Herzliji sa má semester začať 19. novembra.



V izraelskej armáde momentálne slúži približne 30 percent všetkých vysokoškolských študentov. Spolu s nimi sú do bojových jednotiek zaradené aj tisícky vysokoškolských učiteľov a zamestnancov vysokých škôl.