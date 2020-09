Začiatok školského roku v Sýrii sprevádzajú opatrenia proti COVID-19

Bejrút 14. septembra (TASR) - V oblastiach, ktoré má pod kontrolou sýrska vláda, sa pre viac ako tri milióny žiakov a študentov začal nový školský rok. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Dodala, že tak ako v mnohých krajinách sveta, aj v Sýrii sa v nedeľu nový školský rok začal v znamení hygienických nariadení prijatých v snahe spomaliť alebo zastaviť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 v krajine.



Sýria, ktorá mala pred vypuknutím občianskej vojny 23 miliónov obyvateľov, registruje zatiaľ 3506 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a 152 úmrtí s ním súvisiacich.



Ide o bilanciu z oblastí, ktoré ovláda vláda v Damasku. Skutočný počet prípadov je zrejme oveľa vyšší, pretože počet vykonaných testov je veľmi nízky a mnoho ľudí - najmä vo vidieckych oblastiach - nevie, že sú prenášačmi koronavírusu SARS-CoV-2.



Agentúra AP dodala, že testy na koronavírus v súkromných klinikách stoja okolo 60 dolárov, čo je pre väčšinu Sýrčanov, ktorých priemerný plat je menej ako 100 dolárov mesačne, celkom nedostupné alebo ťažko dostupné. Štátne laboratóriá uskutočnia denne okolo 300 testov, pričom ide o testovanie ľudí, ktorí majú príznaky ochorenia COVID-19.



Medzi preventívne opatrenia, ktoré v školách prijalo sýrske ministerstvo školstva, patria dezinfekcia tried, stien, podláh, schodísk a toaliet a umyvární, uviedla štátna tlačová agentúra SANA. Žiakom a študentom sa bude aj merať telesná teplota.



Riaditelia škôl dostali za úlohu poučiť svojich žiakov a študentov o tom, ako bojovať proti šíreniu koronavírusu. Každý z nich bude musieť nosiť rúško a stoličky v triedach by mali byť umiestnené tak, aby medzi žiakmi bola zachovaná bezpečná vzdialenosť.



Sýrske vládne sily momentálne ovládajú väčšinu územia krajiny, a to aj vďaka pomoci Ruska a Iránu ako dvoch hlavných podporovateľov prezidenta Bašára Asada.



Konflikt, ktorý vypukol v roku 2011, pripravil o život asi 400.000 ľudí. Zranených ich bolo vyše milióna a ďalšieho pol milióna ľudí opustilo svoje domovy. Z viac ako piatich miliónov ľudí sa v dôsledku občianskej vojny stali utečenci, ktorí teraz žijú väčšinou v krajinách susediacich so Sýriou.



Podľa Detského fondu OSN (UNICEF) kríza v Sýrii zasadila veľkú ranu vzdelávaniu v krajine: poškodených alebo zničených bolo totiž viac ako 7000 škôl.



Mnoho žiakov a študentov žijúcich v oblastiach mimo vládnej kontroly, väčšinou v severozápadnej provincii Idlib, pre sporadické boje nechodilo do školy vôbec.



Idlib, posledná bašta povstalcov v krajine, je domovom viac ako troch miliónov ľudí, z ktorých mnohí sú presídlenci z iných častí Sýrie.