Začali platiť pravidlá EÚ na ochranu nezávislosti a plurality médií

Brusel. 7. mája (TASR) - V utorok vstúpil do platnosti Európsky zákon o slobode médií (MFA), nový súbor bezprecedentných pravidiel na ochranu nezávislosti a plurality médií. Na správu Európskej komisie (EK) upozornil bruselský spravodajca TASR.



Komisia, ktorá Európsky zákon o slobode médií predložila v septembri 2022, spresnila, že nová legislatíva poskytuje záruky proti politickému zasahovaniu do redakčných rozhodnutí a proti sledovaniu novinárov. Zákon zaručuje, že médiá v krajinách EÚ môžu jednoduchšie pôsobiť na vnútornom trhu a aj v online priestore.



Cieľom novej legislatívy je zabezpečiť nezávislosť a stabilné financovanie verejnoprávnych médií, ako aj transparentnosť vlastníctva médií a prideľovania štátnej reklamy.



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v správe pre médiá uviedla, že je to vôbec prvýkrát, čo EÚ má zákon na ochranu slobody médií.



"Únia uznáva, že novinári zohrávajú zásadnú úlohu pre demokraciu a mali by byť chránení. Vyzývam členské štáty, aby čo najskôr zaviedli nové pravidlá do svojho vnútorného práva," odkázala Juorová.



Podľa slov eurokomisára pre vnútorný trh Thierryho Bretona mediálne spoločnosti zohrávajú v demokratickej spoločnosti zásadnú úlohu, v súčasnosti však čelia klesajúcim príjmom, rôznym hrozbám pre zachovanie slobody a plurality a tiež mozaike rôznych vnútroštátnych pravidiel. Dodal, že vďaka MFA budú mať mediálne spoločnosti spoločné záruky na úrovni EÚ, ktoré zaručia pluralitu názorov a budú môcť lepšie využívať aj možnosti fungovania na jednotnom európskom trhu bez akýchkoľvek zásahov, či už súkromných, alebo verejných.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)