Začína sa 31. ročník maďarského hudobného festivalu Sziget

Budapešť 6. augusta (TASR) - Na budapeštianskom Lodeničiarskom ostrove sa v stredu začal 31. ročník hudobného festivalu Sziget. Podľa servera index.hu na šesť dní trvajúcom podujatí sa na rôznych pódiách a programových miestach na 76-hektárovej ploche uskutoční približne 550 hudobných a umeleckých produkcií, z nich približne 200 v podaní maďarských interpretov. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Hudobných produkcií bude takmer 400, počet umeleckých a zážitkových programov bude 150. Na Sziget, ktorý je jedným z najväčších európskych hudobných festivalov pod holým nebom a každoročne priláka približne 400.000 návštevníkov, prichádzajú vystupujúci z 55 krajín sveta, od USA po Japonsko, od Nového Zélandu až po Fínsko.



Maďarská vláda 25. júla zakázala írskej rapovej skupine Kneecap na najbližšie tri roky vstup do krajiny a obvinila ju z „antisemitských nenávistných prejavov“. Skupina Kneecap mala 11. augusta vystúpiť na Szigete.



„Maďarská vláda sa rozhodla zakázať Kneecap vstup do krajiny a vystúpenie na festivale Sziget – odvolávajúc sa na (ich) nenávistné prejavy a otvorenú chválu Hamasu a Hizballáhu,“ uviedol na platforme X hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács. Povolenie ich koncertu by podľa jeho slov normalizovalo nenávisť a ohrozilo demokratické hodnoty. Hovorca dodal, že Maďarsko má povinnosť „chrániť“ svoju židovskú menšinu.



„Už teraz máme v pravidlách, že na pôde Szigetu sa nemôžu organizovať politické demonštrácie. Sziget už mnoho rokov dobre spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, políciou a protiteroristickou jednotkou TEK a máme veľmi skúsenú bezpečnostnú službu, takže sme pripravení na akúkoľvek situáciu a eventualitu,“ povedal hlavný organizátor Szigetu Tamás Kádár v reakcii na otázku, či neočakávajú demonštrácie pre zákaz vystúpenia skupiny Kneecap.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)