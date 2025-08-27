< sekcia Zahraničie
Začína sa Benátsky filmový festival, bude mať aj slovenskú stopu
Festival otvára film talianskeho režiséra Paola Sorrentina s názvom La grazia, v hlavnej úlohe opäť s jeho dvorným hercom Tonim Servillom.
Autor TASR
Benátky 27. augusta (TASR) - Talianske Benátky sa od stredy premenili na centrum svetovej kinematografie. Aj na 82. ročníku najstaršieho filmového festivalu sveta sa očakáva silná účasť domácich i zahraničných hviezd. Do Benátok zavítajú Oscar Isaac, Emma Stoneová, Julia Robertsová, Kim Novaková i George Clooney.
Festival otvára film talianskeho režiséra Paola Sorrentina s názvom La grazia, v hlavnej úlohe opäť s jeho dvorným hercom Tonim Servillom. O hlavnú cenu Zlatého leva sa uchádza celkovo 21 filmov vrátane piatich talianskych. Medzi súťažnými snímkami sú aj sci-fi film Frankenstein mexického režiséra Guillerma del Tora, komédia Bugonia od gréckeho režiséra Jorgosa Lanthimosa, komédia Jay Kelly s hercom Georgeom Clooneym a tiež Father Mother Sister Brother amerického režiséra Jima Jarmuscha.
Predsedom poroty v hlavnej súťaži je americký režisér Alexander Payne, známy svojimi filmami Schmidtov príbeh (2002), Bokovka (2004) a Nebraska (2013). Zlatého leva za celoživotné dielo udelia organizátori tento rok nemeckému režisérovi Wernerovi Herzogovi a americkej herečke Kim Novakovej.
Riaditeľ festivalu Alberto Barbera označil Herzoga za hlavného inovátora nového nemeckého filmu, pričom vyzdvihol jeho režisérske diela ako Známky života (1968), Aguirre, hnev boží (1972), Upír Nosferatu (1979), Fitzcarraldo (1982), Zlý poliš (2009) a Grizzly Man (2005). Barbera ho považuje za brilantného rozprávača nezvyčajných príbehov a posledného dediča veľkej tradície nemeckého romantizmu.
„Kim Novaková bola jednou z najobľúbenejších ikon celej éry hollywoodskeho filmu, a to od nádejného debutu v polovici 50. rokov až do svojho predčasného a dobrovoľného odchodu z pozlátenej klietky Los Angeles,“ vysvetlil Barbera, prečo sa rozhodli oceniť ženu, ktorá sa podľa neho nikdy nezapredala systému filmových štúdií.
Novaková se preslávila najmä na konci 50. a v 60. rokoch. Neskôr sa z Hollywoodu stiahla a venovala sa skôr výtvarnému umeniu. Do pamäti divákov sa zapísala vďaka hlavnej dvojúlohe vo filme Vertigo (1958) britského režiséra Alfreda Hitchcocka.
Na festivale má zastúpenie aj Slovensko. Svetovú premiéru bude mať film Otec režisérky Terezy Nvotovej, ktorý sa predstaví v súťažnej sekcii Horizonty. Tá je venovaná súčasným filmovým trendom a mladým talentom medzinárodnej kinematografie. Film vznikol v slovenskej, českej a poľskej koprodukcii. Ide o tretiu celovečernú snímku Nvotovej.
Hlavné úlohy stvárnili Milan Ondrík a Dominika Morávková. Okrem nich vo filme účinkujú Anna Geislerová, Martina Sľúková, Peter Bebjak, Ingrid Timková, Peter Ondrejička a Roman Polák.
Prvý ročník festivalu sa uskutočnil v roku 1932. Otvoril ho horor amerického režiséra Roubena Mamouliana Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Benátsky filmový festival sa zrodil z pôvodnej výstavy výtvarného umenia - benátskeho bienále, ktorého história siaha do roku 1895. Oficiálnym názvom Benátskeho filmového festivalu je Medzinárodná výstava filmového umenia.
Hlavnú cenu zaviedli až v roku 1949, a to pod názvom Zlatý lev svätého Marka. Od roku 1954 sa používa iba označenie Zlatý lev. Benátsky festival je najstaršie filmové podujatie svojho druhu na svete a popri festivale vo francúzskom Cannes a nemeckom Berlinale sa považuje za jeden z troch najvýznamnejších. Tohtoročný 82. ročník sa na ostrove Lido bude konať od 27. augusta do 6. septembra.
