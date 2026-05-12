Začína sa Eurovízia, päť krajín súťaž bojkotuje, tri sa vracajú
Autor TASR
Viedeň 12. mája (TASR) - Vo Viedni sa v utorok večer začne pesničková súťaž Eurovízia, ktorá sa bude konať za prísnych bezpečnostných opatrení. Na jubilejnom 70. ročníku tejto hudobnej extravagancie, ktorá je nazývaná aj ako popová olympiáda, sa zúčastňuje len 35 krajín, čo je najmenej od roku 2004, informuje TASR podľa tlačových agentúr AP a AFP.
Päť krajín svoju účasť bojkotuje, naopak tri sa tento rok do súťaže vracajú - Bulharsko, Rumunsko a Moldavsko. Na Eurovízii sa nezúčastnia Island, Írsko, Holandsko, Slovinsko a Španielsko. Rozhodli sa tak na znak protestu proti účasti Izraela a jeho vojne v Pásme Gazy ako odvetu za teroristický útok hnutia Hamas z októbra 2023. Na bojkot súťaže vyzvalo viac ako 1000 umelcov alebo skupín vrátane Briana Ena, Petra Gabriela a Massive Attack.
Mimovládna organizácia Amnesty International uviedla, že neschopnosť Európskej vysielacej únie (EBU) vyradiť Izrael, ako to urobila s Ruskom po jeho napadnutí Ukrajiny v roku 2022, je „zbabelý čin a ukážka očividného dvojakého metra“.
Eurovízia (Pesničková súťaž Eurovízie) je medzinárodná súťaž populárnej hudby, v ktorej v priamom televíznom prenose súperia interpreti z krajín celej Európy i niekoľkých štátov mimo nej. Každý spevák alebo skupina predvedie trojminútovú pieseň. O víťazovi rozhodujú hlasy národných porôt a divákov z celého sveta.
Eurovízia sa začala vysielať v roku 1956. Zo siedmich krajín sa rozrástla na takmer 40 vrátane mimoeurópskych lokalít, akými sú Izrael či Austrália. Minulý ročník podľa organizátorov sledovalo 166 miliónov divákov v 37 krajinách.
Súťaž tradične hostí víťaz predchádzajúceho ročníka. Minulý rok triumfoval Rakúšan JJ so skladbou Wasted Love. Tohtoročné finále súťaže sa uskutoční v sobotu 16. mája vo Wiener Stadthalle. Dve semifinálové kolá sa konajú 12. a 14. mája.
Vo finále majú zaručené miesto zástupcovia Nemecka, Francúzska, Talianska a Británie ako členovia tzv. veľkej päťky (spolu so Španielskom, ktoré však súťaž bojkotuje) a istý je aj rakúsko-maďarský spevák Cosmó, keďže predchádzajúci ročník vyhral domáci interpret.
Usporiadať Eurovíziu je „náročná úloha“, povedal pre AFP zástupca viedenského policajného riaditeľa Dieter Csefan. Rakúska metropola už hostila Eurovíziu dvakrát - v rokoch 1967 a 2015. Odvtedy sa však globálna situácia zmenila, dodal Csefan, ktorý tiež spomenul rastúce riziko kybernetických útokov. Rakúsko podľa neho v tejto oblasti úzko spolupracuje s FBI. Pred dvomi rokmi americká hviezda Taylor Swiftová zrušila tri koncerty vo Viedni z dôvodu hrozby teroristického útoku, ktorý zmarili rakúske úrady s pomocou amerických spravodajských služieb.
Rekord v počte víťazstiev v Eurovízii - sedem - držia spoločne Švédsko a Írsko. Slovensko sa v tomto roku nezúčastňuje, predtým ho reprezentovali Elán, Tublatanka, Marcel Palonder, Katarína Hasprová, Nela Pocisková & Kamil Mikulčík, Kristína, Twiins a Miroslav Šmajda.
Zaujímavosťou tohto ročníka je, že fínska huslistka Linda Lampeniusová (známa aj pod umeleckým menom Linda Brava), ktorá vystúpi spolu so spevákom Peteom Parkkonenom a skladbou Liekinheitin, bude v súťaži na svojom nástroji hrať naživo. EBU totiž urobila výnimku z prísnych pravidiel. Ak speváka alebo speváčku na pódiu sprevádzajú gitaristi, bubeníci a ďalší hudobníci, zvyčajne ide o playback a hru na nástroj iba predstierajú. Dôvod je v rýchlom harmonograme vystúpení, čo neumožňuje rýchlo meniť zvukové nastavenia pre mnoho účinkujúcich a zabezpečiť, aby boli ich nástroje rovnako dobre pripravené, ozvučené a naladené.
Podľa medzinárodných stávkových kancelárií má Fínsko 35- až 43-percentnú šancu na víťazstvo. Medzi ďalších hlavných favoritov patria Dánsko, Grécko, Francúzsko, Ukrajina a Izrael, hoci stávkové kurzy sa podľa bookmakerov často výrazne menia po generálkach a semifinálových vystúpeniach.
Eurovízia prvýkrát vyrazí so svojou šou mimo Európu, keď thajská metropola Bangkok privíta ázijský debut tejto pesničkovej súťaže. Veľké finále ázijského ročníka je naplánované na sobotu 14. novembra.
