Začína expedícia, ktorá bude pátrať po polárnickej lode Endurance

Kapské Mesto 5. februára (TASR) - Expedícia, ktorej cieľom bude nájdenie vraku lode anglicko-írskeho polárneho bádateľa Ernesta Shackletona, vyráža v sobotu z Kapského Mesta v Juhoafrickej republike. Trojsťažňová barkentína s názvom Endurance (Vytrvalosť) stroskotala pri pobreží Antarktídy pred vyše storočím.



Ako informovala spravodajská stanica Sky News, výskumný ľadoborec mieri do Weddellovho mora, kde sa tím morských archeológov, technikov a vedcov pokúsi lokalizovať vrak Endurance a nasnímať ho pomocou najmodernejších podmorských dronov. Expedícia nazvaná Endurance22 bude trvať celkovo 35 dní a jej členovia budú čeliť extrémnym poveternostným podmienkam.



Shackletonova loď v roku 1915 uviazla medzi ľadovými kryhami, ktoré rozdrvili jej trup. Plavidlo sa následne potopilo a odvtedy leží približne tri kilometre pod hladinou. Samotný Shackleton, ktorý chcel ako prvý prejsť naprieč Antarktídou - od Weddellovho mora cez južný pól k Rossovmu moru -, opísal miesto stroskotania ako "najhoršiu časť najhoršieho mora na svete".



Členom výskumnej expedície budú pri pátraní pomáhať navigačné súradnice, ktoré si do denníka zapísal kapitán Endurance Frank Worsley. Ak sa loď podarí lokalizovať, uskutoční sa podrobný prieskum vraku, ale nenaruší sa jeho pokoj, keďže ide o historickú pamiatku vyhlásenú medzinárodnou zmluvou.



Expedíciu organizuje a sponzoruje nadácia Falklands Maritime Heritage Trust. Je cieľom bude zároveň študovať okolitý morský ľad a vplyv klimatických zmien na krehké antarktické prostredie.



Shackletonova výprava sa dala na cestu z Británie v auguste 1914. Endurance zamrzla v ľade začiatkom roku 1915 a potopila sa v novembri toho istého roku. Celkovo 28 mužov zostalo izolovaných na plávajúcej ľadovej kryhe stovky kilometrov od pevniny - bez komunikačných prostriedkov a s iba obmedzeným množstvom zásob.



Pomocou troch záchranných člnov muži putovali najprv cez morský ľad a potom po otvorenej vode, napokon sa dostali na Sloní ostrov. Odtiaľ Shackleton spolu s piatimi ďalšími členmi výpravy na jednom zo záchranných člnov preplával cez búrlivé more na 1400 kilometrov vzdialený ostrov Južná Georgia.



Na tamojšej veľrybárskej základni získal pomoc. Všetkých zvyšných členov výpravy sa podarilo zachrániť koncom augusta 1916.