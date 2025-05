Začína sa filmový festival v Cannes, aj s filmom Karavan

Paríž 13. mája (TASR) - Vo francúzskom Cannes sa v utorok začína 78. ročník medzinárodného filmového festivalu. Porote bude predsedať herečka Juliette Binocheová, informuje TASR.



Ďalšími členmi poroty sú americká herečka Halle Berryová, hviezda televízneho seriálu „Boj o moc“ Jeremy Strong či indická režisérka Payal Kapadiaová.



Ich úlohou bude posudzovať 22 súťažných filmov a na konci festivalu udeliť prestížnu Zlatú palmu. Svetoznáme podujatie v Cannes sa bude konať od 13. do 24. mája. Na festivale bude súťažiť aj česko-slovensko-taliansky koprodukčný film Karavan.



Zlatú palmu za celoživotné dielo v Cannes udelia americkému hercovi Robertovi De Nirovi. Jeho kolega Tom Cruise mimo súťaže predstaví najnovší diel akčnej ságy Mission: Impossible - Posledné zúčtovanie a austrálska herečka Nicole Kidmanová si prevezme cenu Women in Motion Award, ktorou sa oceňujú osobnosti, čo „presadzujú úlohu žien vo filme a v spoločnosti“, oznámili organizátori.



Generálny delegát filmového festivalu Thierry Frémaux uviedol, že komisia si pozrela rekordných 2900 celovečerných filmov zo 156 krajín, aby zostavila zoznam tých, ktoré sa budú uchádzať o festivalové ceny.



Festival otvorí film Partir un jour, celovečerný debut francúzskej režisérky Amélie Bonninovej. Bude to vôbec prvýkrát, čo tento najprestížnejší filmový festival na svete otvorí debutová snímka.



V súťažnej sekcii figurujú filmy od režisérov ako Wes Anderson (USA), Džafar Panáhí (Irán), bratia Dardenneovci (Belgicko) či veterán amerického nezávislého filmu Richard Linklater.



So svojimi režisérskymi debutmi budú súťažiť aj dve americké herečky - Scarlett Johanssonová a Kristen Stewartová. Bono, frontman írskej rockovej kapely U2, predstaví v špeciálnej sekcii dokument „Bono: Stories of Surrender“ z dielne režiséra Andrewa Dominika.



Okrem otvorenia festivalu bude rezonovať aj verdikt parížskeho súdu, ktorý uznal francúzskeho herca Gérarda Depardieua za vinného zo sexuálneho napadnutia dvoch žien počas nakrúcania filmu v roku 2021.



Zmätok medzi filmovými profesionálmi vyvolal týždeň pred festivalom americký prezident Donald Trump. Na svojej sociálnej sieti Truth Social totiž oznámil plánované zavedenie cla vo výške 100 percent na všetky filmy vyrobené mimo Spojených štátov. Šéf Bieleho domu nekonkretizoval, ako si realizáciu tohto rozhodnutia predstavuje.



V Cannes bude tento ročník vôbec prvý so ženami na najvyšších postoch. Okrem toho, že Binocheová predsedá porote, post prezidentky festivalu zastáva Iris Knoblochová. Ženy ako režisérky nakrútili aj šesť filmov, ktoré sa budú uchádzať o hlavnú cenu canneského festivalu.



Druhýkrát v histórii podujatia sa tak stane, že porote budú predsedať dve ženy za sebou. Binocheová nahradí na tomto poste režisérku Gretu Gerwigovú, ktorá bola predsedníčkou poroty v Cannes minulý rok. Predchádzajúci prípad pochádza zo 60. rokov, keď talianska filmová superstar Sophia Lorenová vystriedala Oliviu de Havillandovú.



Prvý filmový festival sa mal v Cannes konať už v roku 1939. Jeho prvotným cieľom bolo vytvoriť protipól k filmovému festivalu v Benátkach, ktorého program začal byť v tej dobe silne ovplyvňovaný fašistickou ideológiou. Plánovaný prvý ročník festivalu v Cannes však prekazila druhá svetová vojna, a tak sa jeho premiéra uskutočnila až v roku 1946.



Najvyššie ocenenie, ktoré symbolizuje slávna Zlatá palma, vzniklo v roku 1955. V roku 1964 francúzsky umelec Jean Cocteau nakreslil skicu palmového listu, ktorý sa odvtedy stal symbolom festivalu.



Zlatú palmu vyhrala žena po prvý raz v roku 1993, a to Jane Campionová za film Piano. Filmový festival sa koná vo Festivalovom paláci, ktorý bol postavený špeciálne pre toto podujatie.



Slovensko bude v oficiálnom programe zastupovať spomínaný koprodukčný film Karavan režisérky Zuzany Kirchnerovej. Uchádzať sa bude o cenu v sekcii Un Certain Regard. Zastúpenie bude mať Slovensko aj v networkingovom programe na medzinárodnom filmovom trhu Marché du Film, určenom pre filmových producentov.



Uvedú na ňom aj slovenský krátky film Profesionálny rodič (2024) režiséra Erika Jasaňa. Slovensko bude mať na podujatí zastúpenie aj prostredníctvom dvoch filmových producentiek (Vera Lacková a Michaela Kaliská) v špecializovanom programe pre producentov určenom na rozvíjanie spolupráce. Na Marché du Film bude mať Slovensko svoj prezentačný pavilón opäť spoločne s Českom.