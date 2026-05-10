Začína sa filmový Festival v Cannes, o palmu sa uchádza 22 snímok
Autor TASR
Paríž 10. mája (TASR) - Vo francúzskom letovisku Cannes sa v utorok rozbehne 79. ročník medzinárodného filmového festivalu. Porote bude predsedať juhokórejský režisér, scenárista a producent Pak Čchan-uk. Tento filmový tvorca je vôbec prvý kórejský a tretí ázijský predseda poroty festivalu v Cannes. Pak vo funkcii vystrieda francúzsku herečku Juliette Binocheovú.
Ďalší členovia poroty sú americká herečka Demi Mooreová, čínska režisérka Chloé Čao, herec z Pobrežia Slonoviny Isaach de Bankolé, etiópsko-írska herečka Ruth Neggová, belgická režisérka Laura Wandelová, čilský režisér Diego Céspedes, írsko-škótsky scenárista Paul Laverty a švédsky herec Stellan Skarsgaard. Ich úlohou bude posúdiť 22 filmov v hlavnej súťaži a na konci festivalu, 23. mája, udeliť prestížnu Zlatú palmu.
Umelecký riaditeľ filmového festivalu Thierry Frémaux uviedol, že výberová komisia si pozrela 2541 snímok zo 141 krajín. Festival otvorí film francúzskeho režiséra a scenáristu Pierra Salvadoriho s názvom La Vénus électrique. Vo výbere nie sú podľa tlačovej agentúry AFP žiadne filmy veľkých hollywoodskych štúdií. Vlani pritom diváci v Cannes videli novú Mission: Impossible, ktorú osobne uviedol Tom Cruise.
Svojho režisérskeho debutu sa vo veku 72 rokov dočká americký herec John Travolta. Jeho film Propeller One-Way Night Coach, ktorý sa bude premietať mimo súťažnej sekcie, je adaptácia Travoltovej rovnomennej knihy z roku 1997. Slávny herec nie je v Cannes úplný nováčik. Kriminálna čierna komédia Pulp Fiction (1994) režiséra Quentina Tarantina, v ktorej Travolta stvárnil nájomného vraha Vincenta Vegu, získala na francúzskom festivale Zlatú palmu.
Čestnú Zlatú palmu za celoživotné dielo udelia hollywoodskej a broadwayskej legende Barbre Streisandovej a novozélandskému filmovému režisérovi a producentovi Petrovi Jacksonovi, známemu najmä trilógiou Pán prsteňov.
Prvý filmový festival sa mal v Cannes konať už v roku 1939. Jeho prvotným cieľom bolo vytvoriť protipól k filmovému festivalu v Benátkach, ktorého program začínal byť v tej dobe silne ovplyvnený fašistickou ideológiou. Plánovaný prvý ročník festivalu v Cannes však prekazila druhá svetová vojna, a tak sa jeho premiéra uskutočnila až v roku 1946. Zlatú palmu, najvyššie ocenenie pre najlepší celovečerný film, zaviedli v roku 1955. Podujatie sa koná vo Festivalovom paláci, ktorý bol postavený špeciálne pre toto podujatie.
Cannes je spolu s Benátkami a Berlínom považovaný za „veľkú trojku“ európskych filmových festivalov a spolu s Torontom a Sundance za „veľkú päťku“ globálne.
Zoznam filmov v hlavnej súťaži:
Amarga navidad (r. Pedro Almodóvar)
Coward (r. Lukas Dhont)
Das Geträumte Abenteuer (r. Valeska Grisebachová)
El ser querido (r. Rodrigo Sorogoyen)
Vaterland (r. Pawel Pawlikowski)
Fjord (r. Cristian Mungiu)
Garance (r. Jeanne Herryová)
Gentle Monster (r. Marie Kreutzerová)
Histoires de la nuit (r. Léa Mysiusová)
Histoires paralleles (r. Asghar Farhádí)
Hope (r. Na Hong-dži)
L'Inconnue (r. Arthur Harari)
La bola negra (r. Javier Ambrossi, Javier Calvo)
La Vie d'une femme (r. Charline Bourgeois-Tacquetová)
Minotaur (r. Andrej Zviagincev)
Moulin (r. László Nemes)
Nagi Notes (r. Kódži Fukada)
Notre salut (r. Emmanuel Marre)
Paper Tiger (r. James Gray)
Sheep in the Box (r. Hirokazu Kore'eda)
Soudain (r. Rjúsuke Hamaguči)
The Man I Love (r. Ira Sachs)
