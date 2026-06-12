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Začína sa kampaň pred referendom o parkovacej politike v Ľubľane
Voliči budú rozhodovať, či má vstúpiť do platnosti časť mestského nariadenia, ktorá zavádza novú reguláciu parkovania v obytných štvrtiach.
Autor TASR
Ľubľana 12. júna (TASR) - V hlavnom meste Slovinska sa v piatok začala kampaň pred miestnym referendom o zmene parkovacej politiky, ktoré sa uskutoční 12. júla. Skupina Občianska iniciatíva pre Ľubľanu ho vyvolala po získaní 14.051 overených podpisov, na referende sa môže zúčastniť 227.376 oprávnených voličov. TASR o tom píše podľa agentúry STA.
Voliči budú rozhodovať, či má vstúpiť do platnosti časť mestského nariadenia, ktorá zavádza novú reguláciu parkovania v obytných štvrtiach. Ide konkrétne o 4. článok novelizovaného mestského nariadenia o organizácii dopravy, ktorý vytváral systém parkovacích zón na sídliskách a v obytných štvrtiach.
Referendum sa uskutoční napriek tomu, že mestské zastupiteľstvo medzičasom sporné ustanovenie odstránilo. Pôvodné znenie schválené v marci zavádzalo systém parkovacích povolení pre rezidentov a plateného parkovania vo štvrtiach, kde parkovanie na verejných pozemkoch zostalo prevažne bezplatné.
Obyvatelia mesta mali získať jedno ročné parkovacie povolenie na byt za cenu 60 eur. Ďalšie by sa mohli vydávať za vyššie ceny tam, kde to priestor dovolí. Zaviedol by sa aj jednotný poplatok za nočné parkovanie v celom meste. Podľa odporcov by to pre obyvateľov znamenalo dodatočné náklady bez riešenia základného nedostatku parkovacích miest.
V Ľubľane pôjde o tretie komunálne referendum od roku 2000 a prvé, ktoré iniciovala rozsiahla občianska kampaň. Podľa pozorovateľov pôjde najmä o širší test podpory pre primátora Zorana Jankoviča pred jesennými komunálnymi voľbami.
Vo funkcii je od roku 2006 s krátkou prestávkou v rokoch 2011 – 2012. Vtedy založil stranu Pozitivna Slovenija, s ktorou vyhral parlamentné voľby, ale nestal sa premiérom a vrátil sa do komunálnej politiky. Zatiaľ chcú proti nemu kandidovať dvaja mestskí poslanci, Jasmin Feratovič z Pirátov a konzervatívny aktivista Aleš Primc.
Voliči budú rozhodovať, či má vstúpiť do platnosti časť mestského nariadenia, ktorá zavádza novú reguláciu parkovania v obytných štvrtiach. Ide konkrétne o 4. článok novelizovaného mestského nariadenia o organizácii dopravy, ktorý vytváral systém parkovacích zón na sídliskách a v obytných štvrtiach.
Referendum sa uskutoční napriek tomu, že mestské zastupiteľstvo medzičasom sporné ustanovenie odstránilo. Pôvodné znenie schválené v marci zavádzalo systém parkovacích povolení pre rezidentov a plateného parkovania vo štvrtiach, kde parkovanie na verejných pozemkoch zostalo prevažne bezplatné.
Obyvatelia mesta mali získať jedno ročné parkovacie povolenie na byt za cenu 60 eur. Ďalšie by sa mohli vydávať za vyššie ceny tam, kde to priestor dovolí. Zaviedol by sa aj jednotný poplatok za nočné parkovanie v celom meste. Podľa odporcov by to pre obyvateľov znamenalo dodatočné náklady bez riešenia základného nedostatku parkovacích miest.
V Ľubľane pôjde o tretie komunálne referendum od roku 2000 a prvé, ktoré iniciovala rozsiahla občianska kampaň. Podľa pozorovateľov pôjde najmä o širší test podpory pre primátora Zorana Jankoviča pred jesennými komunálnymi voľbami.
Vo funkcii je od roku 2006 s krátkou prestávkou v rokoch 2011 – 2012. Vtedy založil stranu Pozitivna Slovenija, s ktorou vyhral parlamentné voľby, ale nestal sa premiérom a vrátil sa do komunálnej politiky. Zatiaľ chcú proti nemu kandidovať dvaja mestskí poslanci, Jasmin Feratovič z Pirátov a konzervatívny aktivista Aleš Primc.