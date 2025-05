Začína sa konkláve, kardináli volia nástupcu pápeža Františka

Vatikán 7. mája (TASR) - V Sixtínskej kaplnke Apoštolského paláca vo Vatikáne sa v stredu začne konkláve, na ktorom kardináli s právom voľby zvolia 267. pápeža katolíckej cirkvi. Začiatok konkláve generálna kongregácia kardinálov zvolala na 16. deň po úmrtí pápeža Františka z 21. apríla, informuje o tom TASR.



Pápežom sa môže stať ktorýkoľvek pokrstený katolík, avšak prakticky ide vždy o niekoho zo zboru kardinálov. Hlasovať môže každý kardinál, ktorý mal v čase smrti predošlého pápeža menej ako 80 rokov. Na zvolenie je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov.



Vatikán oficiálne potvrdil, že na voľbe nového pápeža sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnia dvaja zo 135 kardinálov-voliteľov. Na zvolenie nového pontifika je preto potrebných 89 hlasov. Proces voľby bude viesť služobne najstarší kardinál Pietro Parolin z Talianska, ktorý počas Františkovho pontifikátu vykonával funkciu štátneho sekretára.



Zo 135 kardinálov-voliteľov vymenoval 108 z nich zosnulý pápež František. Z Európy ich je 53, 20 zo Severnej Ameriky, 17 z Južnej Ameriky, 18 z Afriky, 23 z Ázie a štyria z Oceánie,



Konkláve bude prebiehať podľa rovnakého harmonogramu ako v roku 2013. Pred samotným začiatkom sa v stredu o 10.00 h v Bazilike sv. Petra bude slúžiť svätá omša za voľbu pápeža (Pro eligendo Romano Pontifice), ktorej bude predsedať kardinál Giovanni Battista Re, dekan kardinálskeho kolégia. Konkláve sa oficiálne začne o 16.30 h modlitbou v Paulínskej kaplnke. Kardináli-volitelia sa pred vstupom do neďalekej Sixtínskej kaplnky ešte pomodlia Litánie ku všetkým svätým a po speve tradičného gregoriánskeho hymnu Veni Creator Spiritus zložia slávnostnú prísahu a pristúpia k prvému hlasovaniu.



Každý kardinál-voliteľ sa prísahou okrem iného zaväzuje zachovávať úplnú mlčanlivosť o všetkom, čo súvisí s voľbou pápeža, a nepodporovať nijaké pokusy o vonkajšie zásahy do voľby.



Po zložení prísahy všetkých prítomných kardinálov nariadi pápežský ceremoniár všetkým osobám okrem kardinálov-voliteľov a účastníkov konkláve, aby opustili priestory. Tradične stojí pri dverách Sixtínskej kaplnky a zvolá: „Extra omnes!“ (lat. Všetci von!)



Volebné rokovania sú výhradne v Sixtínskej kaplnke, ako to v koštitúcii Universi Dominici Gregis nariadil pápež Ján Pavol II. Zámerom je chrániť voľbu pred vonkajšími vplyvmi a zaistiť nezávislosť úsudku každého kardinála-voliteľa. V minulosti kardináli nesmeli počas celého volebného procesu opustiť Sixtínsku kaplnku, dnes sú ubytovaní v Dome svätej Marty.



Tajné hlasovanie môže trvať niekoľko dní, dve predchádzajúce konkláve v rokoch 2005 a 2013 však trvali len dva dni.



Jediným prostriedkom komunikácie kardinálov s okolitým svetom počas konkláve je piecka, v ktorej spália hlasovacie lístky s pridanými chemikáliami, aby podľa farby dymu svetu oznámili, či bola voľba úspešná alebo neúspešná.



Pri neúspešnej voľbe sa k hlasovacím lístkom primieša chloristan draselný, antracén a síra, čím vznikne čierny dym. Ak sa zvolí nový pontifik, zmiešajú sa s chlorečnanom draselným, laktózou a chloroformovou živicou, čo dym zafarbí na bielo.



Prvý deň budú kardináli hlasovať iba v jednom kole. V nasledujúce dni budú výsledky oznamovať dopoludnia a popoludní po každých dvoch kolách voľby.



Akonáhle je voľba úspešná, dekan kolégia v mene všetkých kardinálov-voliteľov požiada zvoleného kandidáta, či súhlasí s prevzatím úradu slovami: „Súhlasíš so svojím kánonickým zvolením za najvyššieho veľkňaza?“ V prípade kladnej odpovede sa ďalej opýta: „Aké meno si praješ používať?“



Notár následne spíše listinu o prijatí voľby a zapíše zvolené meno. Od tejto chvíle získava zvolený kandidát plnú a najvyššiu autoritu nad katolíckou cirkvou a konkláve sa považuje za ukončené.



Kardinál-protodiakon potom oznámi veriacim voľbu a meno nového pápeža slávnou vetou: „Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!“ (lat. Oznamujem vám veľkú radosť: Máme pápeža!).