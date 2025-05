V Nemecku začína proces s 3 mužmi pre obvinenia zo špionáže pre Rusko

Mníchov 20. mája (TASR) - Proces s troma mužmi obvinenými z práce pre ruskú tajnú službu sa v utorok začína v bavorskej metropole Mníchov. Ide o rozsiahlu kauzu, proces by mal trvať najmenej do konca roka; do 23. decembra je totiž v rámci neho naplánovaných vyše 40 pojednávaní, píše TASR podľa agentúry DPA.



Trojica mužov je obvinená z plánovania sabotážnych operácií proti vojenskej infraštruktúre i železničným tratiam v Nemecku. Vodca tejto skupinky údajne bojoval aj na Ukrajine v rámci ozbrojenej teroristickej organizácie.



Prípad vyvolal v Nemecku rozruch zhruba pred rokom, keď polícia v spolkovej krajine Bavorsko zadržala dvoch zo zmienenej trojice mužov.



Obdobná kauza sa vynorila aj minulý týždeň, keď v Nemecku a Švajčiarsku zadržali dovedna troch Ukrajincov podozrivých z toho, že ich Rusko naverbovalo, aby v Nemecku páchali sabotážne akcie.