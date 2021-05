Začína sa proces so Sarkozym v súvislosti s financovaním kampane

Paríž 20. mája (TASR) - Vo štvrtok sa začína súdny proces s bývalým francúzskym prezidentom Nicolasom Sarkozym týkajúci sa tvrdení o ilegálnom financovaní jeho neúspešnej predvolebnej kampane z roku 2012, keď sa usiloval o opätovné zvolenie.



Proces sa koná iba niekoľko týždňov po tom, ako ho usvedčili v inom prelomovom súdnom procese v súvislosti s korupciou, informovala tlačová agentúra AFP.



Sarkozy (66) sa stal prvým francúzskym povojnovým prezidentom, ktorého súd poslal do väzenia; v marci dostal tri roky za korupciu a zneužitie svojho vplyvu, hoci na základe trestného zákona nestrávi za mrežami žiadny čas.



Čo sa týka štvrtkového pojednávania, Sarkozy a 13 ďalších osôb je obvinených z vytvorenia falošného systému fakturácie, ktorý mal zakryť nadmerné výdavky na predvolebné mítingy s cieľom odraziť socialistického rivala Francoisa Hollanda.



Podľa prokuratúry účtovníci Sarkozyho varovali, že kampaň prekoná stanovenú hranicu výdavkov vo výške 22,5 milióna eur, ale on naďalej trval na uskutočnení ďalších podujatí.



Sarkozyho predvolebná kampaň napokon stála takmer 43 miliónov eur, avšak exprezident tvrdí, že si falošného systému fakturácie nebol vedomý. Na rozdiel od niektorých obžalovaných nie je obvinený z podvodu, ale z menšieho trestného činu - nelegálneho financovania kampane.



Ak ho uznajú za vinného, hrozí mu maximálne rok vo väzení a pokuta 3750 eur, píše AFP. Proces sa mal pôvodne začať v marci, ale právnika jedného z kľúčových svedkov hospitalizovali s covidom. Súdny proces má trvať do 22. júna.



Sarkozy popiera akékoľvek pochybenie a tvrdí, že sa stal obeťou "pomstychtivého" justičného systému, ktorý sa počas jeho funkčného obdobia v rokoch 2007-2012 intenzívne staval voči reformám, ktoré on navrhoval.



Sarkozy tiež čelí obžalobe, že dostal milióny eur od bývalého líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího na svoju predvolebnú kampaň v roku 2007.