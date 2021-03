Začína sa súdny proces s policajtom obvineným z vraždy Georgea Floyda

Na archívnej snímke z 31. mája 2020 je bývalý policajt Derek Chauvin. Foto: TASR/AP

Washington 8. marca (TASR) - V USA sa v pondelok začne súdny proces s bývalým policajtom Derekom Chauvinom, ktorý je obvinený v spojitosti so smrťou Afroameričana Georgea Floyda z mája minulého roka, informovala agentúra DPA. Floyd zomrel počas zásahu polície v americkom meste Minneapolis v štáte Minnesota.Súd, ktorý sa koná v hlavnom meste štátu Minneapolis, sa začne výberom poroty. Samotné hlavné pojednávanie sa má začať 29. marca.Hlavný obžalovaný Chauvin čelí viacerým obvineniam vrátane vraždy druhého stupňa, za ktorú hrozí v štáte Minnesota trest odňatia slobody až na 40 rokov. Okrem toho je obvinený aj zo zabitia druhého stupňa, za ktoré mu môžu udeliť ďalších desať rokov väzenia.Prokuratúra ho podľa DPA chce obviniť aj z vraždy tretieho stupňa, za ktorú hrozí ďalších 25 rokov. To však ešte musí schváliť sudca.Chauvina bezprostredne po Floydovej smrti prepustili z policajného zboru. Ďalší traja bývalí policajti zapojení do akcie čelia obvineniu z napomáhania a podnecovania vraždy druhého stupňa a zo zabitia druhého stupňa. Pre nich bol stanovený samostatný súdny proces, ktorý sa má začať 23. augusta.Štyridsaťšesťročný Floyd zomrel 25. mája 2020 pri zatýkaní pre podozrenie z platby falošnou 20-dolárovou bankovkou. Podľa záberov z akcie ho policajti na ulici zrazili k zemi. Chauvin osem minút kľačal Floydovi na krku, zatiaľ čo ho Floyd prosil, aby tak nerobil, pretože nemôže dýchať. Pitva preukázala, že Floyd zomrel okamžite po strate vedomia.Smrť neozbrojeného Afroameričana Floyda minulý rok odštartovala masové protesty proti policajnému násiliu a rasizmu v USA. Demonštrácie sa konali aj v iných krajinách.