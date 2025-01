Začína sa súdny proces so Sarkozym pre nelegálne financovanie kampane

Paríž 6. januára (TASR) - Vo Francúzsku sa v pondelok začína súdny proces s bývalým francúzskym prezidentom Nicolasom Sarkozym a 12 ďalšími osobami obvinenými z nezákonného financovania prezidentskej kampane, sprenevery verejných financií a úplatkárstva. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, AP a AFP.



Sarkozy, ktorý bol v prezidentskom úrade v rokoch 2007 až 2012, je obvinený z prijatia miliónov dolárov v rámci nezákonného financovania predvolebnej kampane od bývalého líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího. Francúzsky exprezident obvinenie popiera.



Bývalý francúzsky prezident je podľa AP okrem nezákonného financovania kampane obvinený aj z pasívnej korupcie, zatajenia sprenevery verejných prostriedkov a zločineckého spolčenia.



Spolu so Sarkozym je obvinených aj 12 ďalších osôb, medzi ktorými sú aj bývalí francúzski ministri Claude Guéant, Éric Woerth a Brice Hortefeux.



Po 10-ročnom protikorupčnom vyšetrovaní sa súd bude zaoberať obvineniami, ktoré vyšetrovatelia nazvali "korupčným paktom" uzavretým medzi Sarkozym a líbyjským režimom. Sprostredkovatelia údajne doručili kufre plné hotovosti do budov ministerstiev v Paríži s cieľom nelegálne financovať Sarkozyho víťaznú prezidentskú kampaň v roku 2007, píše denník The Guardian. Súd preskúma, či líbyjský režim požadoval diplomatické, právne a obchodné výhody výmenou za financovanie prezidentskej kampane Sarkozyho.



Francúzsko v súvislosti s rozsiahlym vyšetrovaním takzvanej líbyjskej aféry požiadalo o právnu pomoc 21 krajín.



Sarkozymu hrozí desať rokov väzenia a vysoká pokuta, píše agentúra DPA, podľa ktorej by súd mohol udeliť 10-ročné väzenské tresty aj niekoľkým spoluobžalovaným. Súdny proces potrvá až do 10. apríla.



Právnik exprezidenta Christophe Ingrain uviedol, že neexistuje žiadne líbyjské financovanie kampane. "Chceme veriť, že súd bude mať odvahu objektívne preskúmať fakty bez toho, aby bol riadený nejasnou teóriou, ktorá otrávila vyšetrovanie," uviedol vo vyhlásení, píše AP.



Sarkozy sa už pred súd postavil na základe rôznych ďalších obvinení. Francúzsky súd najvyššej inštancie 18. decembra potvrdil rozsudok voči Sarkozymu za korupciu a ovplyvňovanie. Súd mu udelili jednoročný trest v domácom väzení. Agentúra AFP uviedla, že Sarkozymu stále nenasadili na členok elektronický náramok, pričom tento proces môže trvať niekoľko týždňov, a vianočné sviatky strávil exprezident na Seychelách.