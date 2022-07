Začína sa súdny proces v prípade zrútenia mosta v Janove

Janov 7. júla (TASR) - V Taliansku sa vo štvrtok začína súdny proces v prípade zrútenia mosta v Janove, počas ktorého v roku 2018 prišlo o život 43 ľudí. V prípade figuruje 59 obžalovaných, ktorí sú obvinení z neúmyselného zabitia a z nedostatočnej bezpečnosti dopravy, píše agentúra AFP.



Diaľničný most Morandi bol súčasťou hlavného ťahu medzi Talianskom a Francúzskom. Zrútil sa v auguste 2018 z dôvodu silného dažďa, pričom zo 45-metrovej výšky spadlo viac než 30 osobných i nákladných vozidiel.



Zodpovednosť za túto tragédiu leží podľa prokuratúry na pleciach talianskej štátnej diaľničnej spoločnosti Autostrade per l'Italia (ASPI), ktorá spravuje takmer polovicu talianskych ciest a údajne zanedbala údržbu mosta.



Prokurátor Walter Cotugno uviedol, že "most Morandi bol časovaná bomba, ktorú ste mohli počuť tikať, no nevedeli ste, kedy vybuchne".



Podľa Cotugna si ASPI a inžinierska spoločnosť Spea, ktorá mala na starosti údržbu mosta, boli vedomé stavu, v akom sa most nachádzal, no zdráhali sa financovať údržbu, aby "ochránili dividendy akcionárov".



V súdnom procese je obžalovaných 59 osôb, najmä vedúcich pracovníkov a technikov oboch spoločností vrátane generálneho riaditeľa ASPI Giovanniho Castellucciho či predstaviteľov talianskeho ministerstva dopravy.



"Toto je jeden z najdôležitejších súdnych procesov v novovekých dejinách Talianska, najmä čo sa týka počtu obžalovaných a rozsahu tragédie," uviedol advokát rodín obetí Raffaele Caruso.