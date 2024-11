Začína sa summit APEC-u; do Limy už pricestoval aj Biden

Lima 15. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden pricestoval v noci na piatok na summit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) do peruánskej metropoly Lima, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Na summite sa zúčastní aj čínsky prezident Si Ťin-pching, pričom to podľa predstaviteľov americkej administratívy bude pravdepodobne jeho posledným stretnutím s Bidenom predtým, než sa do Bieleho domu oficiálne vráti novozvolený republikánsky prezident Donald Trump.



Americké prezidentské lietadlo Air Force One pristálo na leteckej základni pri Lime o šiestej hodine večer miestneho času (o polnoci SEČ). Bidena prijala peruánska líderka Dina Boluarteová. Summit potrvá dva dni.



Biden a Si sa na spoločných rokovaniach plánujú zísť v sobotu. Bilaterálna schôdzka bude podľa všetkého ostro sledovaná aj z toho dôvodu, že novozvolený prezident Trump už signalizoval konfrontačný prístup k Pekingu počas svojho nadchádzajúceho druhého funkčného obdobia.



Agentúra Reuters informuje, že Si sa na bilaterálnej schôdzke zúčastní aj s juhokórejským prezidentom Jun Sok-jolom.



APEC vznikol ešte v roku 1989 s cieľom liberalizácie regionálneho obchodu a združuje 21 ekonomík, ktoré spoločne reprezentujú približne 60 percent svetového hrubého domáceho produktu a vyše 40 percent globálneho obchodu, píše agentúra AP.