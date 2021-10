Začína sa summit G20, témami budú klimatická zmena i obnova ekonomiky

Na snímke generálny tajomník OSN António Guterres, archívne foto. Foto: TASR/AP

Jair Bolsonaro, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Rím 30. októbra (TASR) - Boj proti klimatickej zmene a obnova globálnej ekonomiky po pandémii COVID-19 budú hlavnými témami dvojdňového summitu skupiny G20 v Ríme, ktorý sa začne v sobotu. Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v piatok na lídrov najväčších svetových ekonomík, aby preukázalis cieľom dosiahnuť pokrok v plnení klimatických cieľov. Informovala o tom agentúra AFP.Lídri G20 sa stretávajú v Ríme na prvom prezenčnom summite G20 od vypuknutia koronavírusovej pandémie. Hneď po jeho skončení sa v nedeľu v škótskom Glasgowe začne dvojtýždňový klimatický summit OSN. Šéf OSN považuje preto summit skupiny G20, ktorej krajiny produkujú až 80 percent globálnych emisií skleníkových plynov, za príležitosť dosiahnuť pokrok v ochrane klímy.Ak lídri G20 svoje úsilie nezintenzívnia, podľa Guterresa hrozí, že klimatická konferencia zlyhá. Cieľom klimatického summitu COP26 je zaviazanie sa ku krokom potrebným na obmedzenie nárastu globálnej teploty o viac ako 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s hodnotám spred priemyselnej revolúcie. Taliansky premiér Mario Draghi vyzval G20, aby sa takisto zaviazala k tomuto najambicióznejšiemu cieľu stanovenému v parížskej klimatickej dohode z roku 2015.AFP pripomína, že nový plán Pekingu na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2060, ktorý bol pred summitom COP26 doručený OSN, nesplnil očakávania environmentalistov. Čína, ktorá produkuje viac ako štvrtinu všetkých emisií uhlíka na svete, čelí kritike, že obchádza výzvy na zastavenie výstavby nových uhoľných elektrární.Brazílsky prezident Jair Bolsonaro zase vytrvalo žiada, aby jeho krajina dostávala zaplatené za to, že chráni svoju časť Amazónie. Tento najväčší dažďový prales na svete zohráva vďaka svojej schopnosti absorbovať emisie skleníkových plynov kľúčovú úlohu v boji proti klimatickej zmene.Do talianskej metropoly pricestoval šéf Bieleho domu Joe Biden, prostredníctvom videospojenia sa na summite G20 zúčastnia ruský prezident Vladimir Putin i čínsky prezident Si Ťin-pching. Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa na summite zúčastní i so svojím pravdepodobným nástupcom, terajším ministrom financií Olafom Scholzom.Summit sa koná mimo centra Ríma vzhľadom na násilné potýčky medzi políciou a demonštrantmi protestujúcimi proti zavedeniu covidpasov na pracoviskách, ktoré vypukli v októbri. Na bezpečnosť má dohliadať 5000 policajtov a vojakov, uviedlo talianske ministerstvo vnútra s tým, že sa očakáva viacero demonštrácií.