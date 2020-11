Začne sa proces s islamistami podozrivými z útokov v Barcelone

Madrid 9. novembra (TASR) - Pred španielskym najvyšším súdom sa v utorok začne proces s trojicou islamistov obvinených zo spoluúčasti na spáchaní teroristického útoku v Barcelone v roku 2017. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.



Pri útokoch v Barcelone a prímorskom letovisku Cambrils zo 17. a 18. augusta 2017 zahynulo dovedna 16 ľudí a vyše 130 utrpelo zranenia.



Štrnásť ľudí zahynulo a viac ako 100 sa zranilo pri útoku dodávkou na barcelonskej promenáde Las Ramblas. Teroristi vtedy autami v Barcelone a následne v Cambrils zámerne vrážali do chodcov.



Podľa polície bola za útokmi 12-členná teroristická bunka. Zodpovednosť za obe teroristické akcie prevzala džihádistická organizácia Islamský štát (IS).



V predvečer útoku náhodná explózia zničila dom v meste Alcanar juhozápadne od Barcelony, kde boli uskladnené výbušniny a plynové nádoby. Výbuch vtedy usmrtil imáma, ktorého úrady podozrievali, že bol vodcom teroristickej bunky zodpovednej za útoky v Katalánsku.



Dvaja z obvinených - Španiel a Maročan - čelia obvineniu z príslušnosti k teroristickej organizácii, výroby a skladovania výbušnín a pokusu o spáchanie rozsiahleho útoku. Podľa súdu ale tieto obvinenia súvisia s výbuchom v Alcanare, a nie priamo s útokom v Barcelone.



Prokuratúra pre oboch obvinených požaduje väzenský trest vo výške 41 a 36 rokov. Ďalších osem rokov žiada pre iného Maročana, ktorý je obvinený z spolupáchateľstva.



Od zadržania v roku 2017 sa podozriví nachádzajú vo väzbe, kde čakajú na súdny proces. Ten má podľa agentúry Reuters potrvať do 16. decembra.