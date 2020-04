Začne sa vyšetrovanie, ktoré môže viesť k Bolsonarovmu impeachmentu

Brazília 28. apríla (TASR) - Sudca brazílskeho najvyššieho súdu v pondelok nariadil začať vyšetrovať obvinenia vznesené bývalým ministrom spravodlivosti a bezpečnosti Sérgiom Morom, ktorý tvrdí, že prezident Jair Bolsonaro sa pokúšal "zasahovať" do policajného vyšetrovania. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Sudca Celso de Mello dal polícii 60 dní, aby Mora v súvislosti s jeho vyhláseniami vypočula.



Takto získané vyjadrenia, ktoré následne dostane generálny prokurátor, by mohli mať za následok buď žiadosť o politický proces proti Bolsonarovi, alebo obvinenie Mora za falošné svedectvo.



V sudcovom dokumente sa uvádza sedem obvinení Bolsonara vrátane nesprávneho konania a bránenia spravodlivosti.



Ak sa vyšetrovaním tieto obvinenia potvrdia, je na brazílskom Kongrese, aby začal proces ústavnej žaloby proti Bolsonarovi a prípadne ho odvolal z funkcie.



Moro podal demisiu po tom, ako sa Bolsonaro rozhodol vymeniť šéfa federálnej polície Maurícia Valeixa, s ktorým ako sudca do konca roka 2018 úzko spolupracoval pri operácii s označením Autoumyváreň (Lava Jato).



Išlo o vyšetrovanie rozsiahleho korupčného škandálu, do ktorého bolo zapletených mnoho politikov z Latinskej Ameriky vrátane bývalého brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu; ten po usvedčení z prijatia úplatku napokon skončil vo väzení.



Moro zdôvodnil svoju demisiu aj tým, že nie je možné zabezpečiť nezávislosť polície od Bolsonara.



Napätie na brazílskej politickej scéne zavládlo v čase globálnej zdravotnej krízy súvisiacej s koronavírusom SARS-CoV-2.



Minulý týždeň Bolsonaro odvolal ministra zdravotníctva Luiza Henriqueho Mandettu, ktorý podporoval sociálnu izoláciu ako nástroj na zabránenie šírenia epidémie. Bolsonaro - naopak - opakovane bagatelizoval nebezpečenstvo infekčnej choroby COVID-19.