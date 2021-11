Začne sa vyšetrovať smrť ženy, ktorá bola vystavená účinkom novičku

Londýn 18. novembra (TASR) – V Británii sa začne vyšetrovanie smrti Dawn Sturgessovej, ktorá bola po otrave bývalého dvojitého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v marci 2018 vystavená účinkom nervovoparalytickej látky novičok. Uviedla to vo štvrtok ministerka vnútra Priti Patelová, informovala agentúra AFP.



Patelová povedala, že vyšetrovanie "prinesie úľavu" rodine Sturgessovcov, pretože pomôže lepšie porozumieť okolnostiam jej smrti.



Vyšetrovanie by sa podľa Patelovej malo začať v roku 2022 hneď, ako to bude možné. Bude ho viesť bývalá sudkyňa Heather Hallettová, ktorá je od roku 2019 členkou Snemovne lordov.



Tá mala na starosti aj vyšetrenie príčin Sturgessovej smrti súdnym znalcom. V septembri však Patelovej oznámila, že bez širších právomocí nie je možné uskutočniť plnohodnotné, spravodlivé a účinné vyšetrovanie.



Sturgessovú a jej priateľa Charlieho Rowleyho našli 30. júna 2018 v bezvedomí v ich dome v Amesbury. Rowley otravu prežil, zatiaľ čo Sturgessová 8. júla zomrela. Novičok bol zrejme vo fľaštičke od parfumu, ktorú našiel Rowley.



Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli 4. marca 2018 v bezvedomí na lavičke v juhoanglickom meste Salisbury, ktoré leží neďaleko od Amesbury. Obaja prežili.



Britská vláda z otravy Skripaľovcov obviňuje Rusko. Tento prípad vyvolal medzi Moskvou a Západom diplomatickú roztržku, v rámci ktorej bolo na oboch stranách vyhostených niekoľko desiatok pracovníkov veľvyslanectiev a konzulátov.