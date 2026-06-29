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Zadržali 11 osôb, ktoré podozrievajú z aktivít financovaných Ruskom

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

ABW v spolupráci s Pohraničnou strážou zasiahla vo Varšave, Vroclave, Krakove, Zakopanom a Bydhošti.

Autor TASR
Varšava 29. júna (TASR) - Poľská Agentúra vnútornej bezpečnosti (ABW) v pondelok oznámila, že odhalila mechanizmus využívania ukrajinských utečencov v Poľsku na aktivity iniciované a financované Ruskom. Zadržali spolu 11 osôb, ktoré majú byť vyhostené z krajiny, informuje varšavský spravodajca TASR.

ABW v spolupráci s Pohraničnou strážou zasiahla vo Varšave, Vroclave, Krakove, Zakopanom a Bydhošti. Medzi zadržanými je deväť občanov Ukrajiny a dvaja občania Bieloruska.

„Od jesene 2025 títo ľudia verbovali a financovali demonštrácie organizované medzi ukrajinskými utečencami v Poľsku,“ napísal na sieti X minister pre koordináciu špeciálnych služieb Tomasz Siemoniak. Prostriedky určené na tieto aktivity mali podľa ABW pochádzať z Ruska.

Cieľom organizátorov malo byť postupné ovplyvňovanie prostredia ukrajinských utečencov v Poľsku a využívanie tejto komunity na šírenie politických hesiel. Na organizovanie protestov podľa ABW využívali témy vyvolávajúce silné emócie vrátane informácií o korupčných škandáloch a aktuálnom vnútropolitickom dianí na Ukrajine.

Podľa ABW ide o súčasť aktivít zameraných na oslabovanie spoločenskej dôvery a prehlbovanie napätia prostredníctvom vplyvových operácií.


(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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