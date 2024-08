V Turecku zadržali 99 ľudí podozrivých z väzieb na Islamský štát

Istanbul 30. augusta (TASR) — V Turecku tento týždeň zadržali 119 predpokladaných členov teroristickej organizácie Islamský štát. Na sociálne sieti X to v piatok uviedol minister vnútra Ali Yerlikaya, informuje agentúra AFP.



Razie sa uskutočnili v 23 provinciách vrátane metropoly Ankara a najväčšieho mesta Istanbul.



Podobná vlna zatýkania prebehla už začiatkom augusta. Bezpečnostné zložky vtedy zadržali počas trojdňovej operácie 99 ľudí podozrivých z väzieb na IS.



Po rozpade samozvaného kalifátu v roku 2019 utiekla časť členov IS do Turecka. Turecké úrady uviedli, že od júna 2023 bolo zatknutých viac ako 3600 ľudí podozrivých z väzieb na túto džihádistickú skupinu.



V Turecku podľa tamojších úradov strávili niekoľko týždňov aj dvaja z útočníkov, ktorí 22. marca pri útoku na koncertnú sálu Crocus City Hall v Krasnogorsku pri Moskve zabili 145 ľudí. K činu sa prihlásil IS.