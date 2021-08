Zadržali aktivistov, ktorí vyliali farbu do fontány v centre Londýna

Londýn 27. augusta (TASR) - Britská polícia zatkla vo štvrtok viacero aktivistov, ktorí na protest proti lovu zvierat vyliali do fontány pri pamätníku kráľovnej Viktórie pred Buckinghamským palácom červenú farbu. S odvolaním sa na Scotland Yard o tom informovala agentúra DPA.



Londýnska Metropolitná polícia na Twitteri uviedla, že zadržala niekoľko aktivistov, ktorí sa dopustili vandalizmu pri tomto pamätníku. Podľa DPA policajti zadržali demonštrantov, keď stáli vo fontáne, ktorej voda bola zafarbená do červena. Niektorí protestujúci tiež držali svetlice a rôzne transparenty.



Aktivisti podľa vlastných slov vyliali do fontány "krvavo červenú farbu na protest proti lovu zvierat a ich chovu na území britskej koruny". K incidentu došlo počas série podujatí vyzývajúcich na boj proti klimatickej kríze, ktoré sa v Londýne konajú v týchto dňoch.



Najmenej 50 ľudí zadržala britská polícia v uliciach Londýna aj v utorok pri protestných akciách klimatických aktivistov, keď po výzve hnutia Extiction Rebellion (Vzbura proti vyhynutiu) zablokovali účastníci protestu ulice a križovatky v centre mesta, pričom niektorí z demonštrantov sa pripútali k vozidlám. Podľa DPA polícia zatkla viacero ľudí aj v stredu.



Protesty sa v Londýne začali v pondelok a v britskej metropole by podľa vyhlásenia aktivistov hnutia Extiction Rebellion mali trvať dva týždne.



Táto skupina založená v roku 2018 združuje klimatických aktivistov, ktorí pomocou občianskej neposlušnosti zameriavajú pozornosť širokej verejnosti na nečinnosť v otázke globálneho otepľovania. Extinction Rebellion pravidelne organizuje demonštrácie zamerané proti bankám, finančným inštitúciám, energetickým firmám a mediálnym organizáciám.