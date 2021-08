Zadržali Alžírčana podozrivého z vedenia gangu obchodníkov s ľuďmi

Madrid 5. augusta (TASR) - Španielska polícia vo štvrtok oznámila, že zadržala Alžírčana podozrivého z vedenia gangu, ktorý obchodoval s ľuďmi zo severnej Afriky a posielal bojovníkov do džihádistických skupín pôsobiacich v Líbyi. Informovala o tom agentúra AP.



Príslušníci španielskej Občianskej gardy (Guardia Civil) zadržali muža ešte v noci 31. júla na španielskom ostrove Malorka. Zadržaný čelí obvineniu z terorizmu.



Podľa policajného vyhlásenia muž údajne viedol v Európe gang, ktorý obchodoval s ľuďmi v severnej Afrike. Je tiež podozrivý z toho, že napomáhal s presunom džihádistických bojovníkov do Líbye z Alžírska, Maroka a Tuniska, pričom využíval príjmy gangu z obchodovania s ľuďmi.



Úrady majú tiež podozrenie, že organizácia posielala teroristov z Alžírska do Španielska. Niektorí z nich boli už zadržaní.



Na zadržaní Alžírčana spolupracovali aj medzinárodná policajná organizácia Interpol a Alžírsko. Muž vlastnil niekoľko dokladov totožnosti a často cestoval.



Vyšetrovanie naďalej prebieha a podľa polície môžu nasledovať aj ďalšie zatknutia.