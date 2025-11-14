< sekcia Zahraničie
Francúzi zadržali Američana podozrivého zo zneužívania detí
Autor TASR
Štrasburg 14. novembra (TASR) - Francúzsko zadržalo muža obvineného zo sexuálneho zneužívania detí, ktorý takmer 14 rokov strávil na úteku pred americkými úradmi. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry AFP, ktorá citovala nemenovaný zdroj oboznámený s prípadom.
Francúzske úrady zadržali 51-ročného Michaela Wisemana ešte 1. novembra a obvinili ho zo sexuálneho napadnutia svojho adoptívneho syna. Potvrdili tak predchádzajúce vyhlásenie americkej polície v arizonskom Scottsdale, kde ho v roku 2008 po prvýkrát zadržali pre sexuálne vykorisťovanie maloletého.
„Vo východofrancúzskom meste Štrasburg prebieha vyšetrovanie,“ uviedla prokuratúra pre AFP bez poskytnutia ďalších podrobností. Zdroj blízky prípadu uviedol, že úrady zisťujú, či muž neublížil aj svojmu druhému dieťaťu, ktoré má osem rokov.
Wiseman dvakrát ušiel z USA, aby sa tam vyhol trestnému stíhaniu, uviedla 7. novembra polícia v Scottsdale.
V roku 2008 si odstrihol monitorovací náramok na členku a utiekol do Španielska, kde ho však vypátrali, vydali a po priznaní viny v USA aj odsúdili, spresnila AFP. V roku 2012 sa mu však opäť podarilo utiecť, keď bol v podmienke.
Jeho stopy zachytili vo Vietname, Poľsku a nakoniec vo Francúzsku, kde žil v meste Kilstette severne od Štrasburgu pod falošnou identitou.
