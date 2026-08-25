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Zadržali arménskeho exprezidenta Kočarjana
Robert Kočarjan pôsobil vo funkcii hlavy štátu v rokoch 1998 - 2008.
Autor TASR
Jerevan 25. augusta (TASR) - V rámci prebiehajúceho vyšetrovania zadržali v utorok ráno šesť osôb vrátane bývalého arménskeho prezidenta (1998 - 2008) a lídra opozičného bloku Arménsko Roberta Kočarjana a jeho najstaršieho syna Sedraka Kočarjana. Podľa protikorupčného výboru čelí Kočarjan obvineniu zo zneužitia právomoci. Hovorkyňa arménskeho vyšetrovacieho výboru Kima Avdaljanová uviedla, že v dvoch spoločnostiach vlastnených rodinou exprezidenta prebiehajú domové prehliadky. TASR o tom informuje na základe správ agentúr TASS a Interfax.
Robert Kočarjan pôsobil vo funkcii hlavy štátu v rokoch 1998 - 2008. Arménsky protikorupčný výbor obviňuje bývalého prezidenta z toho, že pod „rôznymi vykonštruovanými zámienkami“ vyňal zo štátneho vlastníctva viacero hodnotných nehnuteľností, ktoré mali verejný a hospodársky význam a nadobudol ich za podhodnotenú cenu. Výbor vo zverejnenom videu uviedol, že exprezident konal „po predchádzajúcej dohode s blízkymi spolupracovníkmi, pričom zneužil svoje postavenie“.
Príslušníci arménskej Služby národnej bezpečnosti a Protikorupčného výboru vykonávajú od utorka rána prehliadky aj v dome bývalého prezidenta a tiež jeho syna Levona Kočarjana, poslanca parlamentu a člena opozičnej frakcie Arménsko.
Agentúra TASS poukázala na to, že k zásahu bezpečnostných zložiek proti rodine exprezidenta došlo po slovnej výmene medzi Levonom Kočarjanom a arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom, ktorá sa odohrala v parlamente deň pred tým. Podľa agentúry Interfax Pašinjan na adresu Levona Kočarjana v pondelok vyhlásil, že ich rodina príde o svoj majetok.
Poslanec opozičnej frakcie Arménsko Sevak Chačatrjan povedal, že zadržanie bývalého prezidenta sa uskutočnilo na priamy príkaz premiéra, pričom podľa jeho slov ide o „politické prenasledovanie“.
Spravodajský portál 24news.am v utorok predpoludním informoval, že „Roberta Kočarjana previezli do nemocnice sanitkou v sprievode príslušníkov Služby národnej bezpečnosti“.
Robert Kočarjan pôsobil vo funkcii hlavy štátu v rokoch 1998 - 2008. Arménsky protikorupčný výbor obviňuje bývalého prezidenta z toho, že pod „rôznymi vykonštruovanými zámienkami“ vyňal zo štátneho vlastníctva viacero hodnotných nehnuteľností, ktoré mali verejný a hospodársky význam a nadobudol ich za podhodnotenú cenu. Výbor vo zverejnenom videu uviedol, že exprezident konal „po predchádzajúcej dohode s blízkymi spolupracovníkmi, pričom zneužil svoje postavenie“.
Príslušníci arménskej Služby národnej bezpečnosti a Protikorupčného výboru vykonávajú od utorka rána prehliadky aj v dome bývalého prezidenta a tiež jeho syna Levona Kočarjana, poslanca parlamentu a člena opozičnej frakcie Arménsko.
Agentúra TASS poukázala na to, že k zásahu bezpečnostných zložiek proti rodine exprezidenta došlo po slovnej výmene medzi Levonom Kočarjanom a arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom, ktorá sa odohrala v parlamente deň pred tým. Podľa agentúry Interfax Pašinjan na adresu Levona Kočarjana v pondelok vyhlásil, že ich rodina príde o svoj majetok.
Poslanec opozičnej frakcie Arménsko Sevak Chačatrjan povedal, že zadržanie bývalého prezidenta sa uskutočnilo na priamy príkaz premiéra, pričom podľa jeho slov ide o „politické prenasledovanie“.
Spravodajský portál 24news.am v utorok predpoludním informoval, že „Roberta Kočarjana previezli do nemocnice sanitkou v sprievode príslušníkov Služby národnej bezpečnosti“.