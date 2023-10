V USA zadržali bývalého vojaka za dodanie tajných informácií pre Čínu

Washington 6. októbra (TASR) - USA v piatok zadržali bývalého seržanta americkej armády Josepha Daniela Schmidta za údajné poskytovania tajných informácií Číne, oznámilo americké ministerstvo spravodlivosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Schmidta (29), ktorý slúžil v spravodajskej jednotke armády USA v rokoch 2015 – 2020, obvinili z prechovávania tajných informácií o národnej obrane a z pokusu o ich odovzdanie Číne. Do USA sa z Číny vrátil v piatok, zadržali ho po príchode do San Francisca. Môže skončiť za mrežami až na 20 rokov.



"Údajne si ponechal zariadenie, v ktorom mal prístup do zabezpečených vojenských počítačových sietí, a ponúkol ho čínskym orgánom, aby im pomohol získať do nich prístup," uviedlo ministerstvo.



Tajné informácie o národnej obrane poskytol podľa amerického ministerstva čínskemu konzulátu v Turecku a čínskym bezpečnostným službám.



"Konanie bývalého príslušníka armády je šokujúce. Nešlo len o poskytnutie informácií o národnej obrane, ale aj o informácie, ktoré by zahraničnému protivníkovi pomohli získať prístup do zabezpečených počítačových sietí ministerstva obrany," povedala americká prokurátorka Tessa Gormanová.



Pred dvomi mesiacmi zadržali USA dvoch príslušníkov amerického námorníctva pre podozrenia zo špionáže pre Čínu. Wej Ťin-čchao, ktorý slúžil na americkej obojživelnej útočnej lodi v San Diegu, odovzdal Číne podľa USA desiatky dokumentov, fotografií a videí s podrobnými informáciami o fungovaní lodí a ich systémov. Poddôstojník Čao Wen-cheng, ktorý slúžil na námornej základni neďaleko Los Angeles, údajne vykonával špionáž pre Čínu takmer dva roky.