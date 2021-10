Zadržali bývalých vojakov, ktorí plánovali založiť skupinu žoldnierov

Berlín 20. októbra (TASR) - Nemecká polícia zadržala v stredu dvoch bývalých vojakov pre obvinenia, že sa pokúsili o vytvorenie "teroristickej" polovojenskej skupiny so zámerom bojovať v občianskej vojne v Jemene. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšiu prokuratúru.



Obe zadržané osoby podnikli kroky k "vytvoreniu polovojenskej jednotky pozostávajúcej zo 100–150 bývalých policajtov a vojakov s cieľom zapojiť sa do vojenského konfliktu v Jemene," informovala Spolková prokuratúra v meste Karlsruhe.



Muži, identifikovaní ako Arend-Adolf G. a Achim A., sú obvinení z toho, že sa začiatkom roka 2021 rozhodli spoločne vytvoriť vlastnú "teroristickú organizáciu". Obaja sú nemeckými občanmi a bývalými členmi nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehru).



Arend-Adolf G., ktorý bol zodpovedný za nábor, už kontaktoval najmenej sedem ľudí v nádeji, že sa zapoja do vojenskej intervencie v Jemene, uviedla prokuratúra.



Obaja podozriví si podľa prokuratúry "boli vedomí toho, že jednotka, ktorej mali veliť, bude musieť počas svojej misie nevyhnutne aj zabíjať", a takisto očakávali, že môžu byť zabití aj civilisti. Domnievali sa, že potrebné finančné prostriedky získajú zo Saudskej Arábie, pričom členom skupiny zamýšľali vyplatiť po 40.000 eur.



Achim A. je obvinený z toho, že kontaktoval predstaviteľov saudskoarabskej vlády a pokúšal sa dohodnúť stretnutie, avšak neúspešne.



Ako pripomenula agentúra AP, toto kráľovstvo bohaté na ropu vstúpilo do konfliktu v susednom Jemene na strane vládnych síl bojujúcej proti šiitským povstalcom.



Dvojicu zadržali špeciálne jednotky v stredu ráno v okrese Breisgau-Hochschwarzwald a v Mníchove na juhu Nemecka.