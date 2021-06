Zadržali členov gangu špecializujúceho sa na lúpeže klenotníctiev

Rím 14. júna (TASR) - Talianska polícia v pondelok informovala o zadržaní ôsmich ľudí podozrivých z účasti na pokuse o lúpež v klenotníctve na Námestí svätého Marka v Benátkach. K tomuto trestnému činu došlo v roku 2017.



Talianski karabinieri podľa agentúry AFP spresnili, že osem podozrivých bolo zatknutých v Rakúsku, Estónsku a Fínsku. Patrili k estónskemu gangu špecializujúcemu sa na lúpeže v európskych luxusných klenotníctvach.



Zatknutie oznámené v pondelok nasledovalo po dlhoročnom vyšetrovaní koordinovanom policajnou organizáciou Europol.



Polícia uviedla, že gang spáchal v rokoch 2016 a 2017 tri lúpeže aj v korzickej Bastii a rakúskom Innsbrucku s odhadovanou korisťou okolo milión eur.



Medzi zatknutými bol vodca skupiny, ktorého našli vo Fínsku. Ide o muža, ktorý už bol odsúdený za viacnásobné lúpeže a dokonca i za vraždu, informoval taliansky spravodajský server AGI.



AFP pripomenula, že pri lúpeži v Benátkach z marca roku 2017 najprv lupiči vyvolali medzi turistami a obchodníkmi paniku, keď neďaleko Zvonice svätého Marka odpálili dymovnicu. Ďalšia vybuchla v strede rovnomenného námestia. Paniku spôsobilo najmä to, že mnohí z ľudí sa domnievali, že došlo k požiaru či dokonca teroristickému útoku.



Políciu privolali očití svedkovia, a to turisti sediaci pri jednom zo stolov v neďalekej kaviarni. Tí videli jednu osobu, ktorá odpálila jednu z dymovníc, a zároveň spozorovali aj dvoch ďalších ľudí, ktorí chceli vojsť do klenotníctva, čo sa im však nepodarilo, lebo zamestnankyne obchodu včas zamkli vchodové dvere. Páchatelia využili chaos a z miesta činu ušli.