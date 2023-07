Zadržali cudzinca podozrivého zo založenia požiaru pri Aténach

Atény 17. júla (TASR) - Grécka polícia zadržala v pondelok muža podozrivého zo založenia lesného požiaru vyčíňajúceho pri Aténach. Cudzinca zadržali v obci Kuvaras, v ktorej požiar vypukol, ležiacej asi 50 kilometrov juhovýchodne od Atén. Oznámil to tamojší hasičský zbor. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa hovorcu hasičov je požiar pri Aténach ťažké udržať pod kontrolou, pretože v oblasti fúka vietor s rýchlosťou dosahujúcou v nárazoch až 60 kilometrov za hodinu.



Ďalší veľký lesný požiar vyčíňa pri prímorskom a kúpeľnom letovisku Lutraki ležiacom neďaleko Korintského prieplavu. Grécke úrady medzičasom informovali, že z tohto letoviska evakuovali aj približne 1200 detí, ktoré tam boli v letných táboroch.



Oba požiare sa pokúša uhasiť sedem hasiacich lietadiel, štyri vrtuľníky a zhruba 150 hasičov, ktorým pomáhajú aj kolegovia z Rumunska.



Požiar pri Aténach rýchlo postupuje na juh k ďalším prímorským letoviskám. V oblasti zhorelo niekoľko domov a evakuovaná bola aj jazdecká škola či kláštor. Obyvateľov okolitej oblasti taktiež vyzvali, aby odišli zo svojich domov. Úrady však dosiaľ nehlásili nijaké obete či zranených.



Pre oblasť v okolí Atén a väčšinu južného Grécka platia výstrahy pred vznikom lesných požiarov.



Grécko minulý týždeň zasiahla štvordňová vlna horúčav, počas ktorej dosahovali teploty v strednej časti krajiny až 44 stupňov Celzia. Cez víkend sa horúčavy o čosi zmiernili; v Aténach v sobotu namerali okolo 39 stupňov Celzia. Do stredy by mali teploty ešte trocha poklesnúť, zatiaľ čo vo štvrtok sa už očakáva nová vlna horúčav dosahujúcich až 43 stupňov Celzia.