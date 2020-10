Zadržali ďalších päť osôb v prípade vraždy učiteľa vo Francúzsku

Paríž 17. októbra (TASR) - Ďalších päť osôb zadržala francúzska polícia v súvislosti s piatkovým útokom na učiteľa na parížskom predmestí, pri ktorom útočník oddelil obeti hlavu od tela. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z prostredia francúzskej justície, ktorý si neželal byť menovaný.



Medzi zadržanými sú rodičia dieťaťa, ktoré chodilo do školy, kde obeť útoku pracovala. Polícia už predtým zadržala v súvislosti s týmto prípadom štyri osoby, vrátane jednej maloletej, ktoré boli príbuznými útočníka. Celkovo je tak zadržaných doteraz deväť osôb.



Učiteľ dostal vyhrážky po tom, ako asi pred desiatimi dňami otvoril so svojou triedou diskusiu o karikatúrach islamského proroka Mohameda. Rodič jedného zo študentov podal na učiteľa v tejto súvislosti sťažnosť, no muž podozrivý z útoku na škole dieťa nemal.



Prokuratúra prípad vyšetruje ako vraždu spojenú s teroristickou organizáciou. Prezident Emmanuel Macron označil tento čin za "islamistický teroristický útok".



Macron spolu s francúzskym premiérom Jeanom Castexom navštívili mesto Conflans-Saint-Honorine v severozápadnej časti metropolitnej oblasti Paríža len niekoľko hodín po tom, čo tam došlo k útoku.



Muža podozrivého z piatkového útoku policajti zastrelili v susednom meste Eragny. Totožnosť muža podozrivého z útoku úrady zatiaľ nezverejnili. Francúzske médiá však informovali, že ním bol 18-ročný Čečenec, narodený v Moskve.



Islamistické útoky si vo Francúzsku počas uplynulých rokov vyžiadali už viac ako 250 obetí na životoch. Len pred niekoľkými týždňami sa pred budovou, kde v minulosti sídlila redakcia satiristického magazínu Charlie Hebdo odohral útok nožom, ktorý podľa slov páchateľa podnietilo opätovné zverejnenie sporných karikatúr proroka Mohameda. Muž obvinený z pokusu o vraždu s teroristickým motívom a zo zločinného spolčenia zaútočil a vážne zranil muža a ženu - zamestnancov televíznej produkčnej agentúry -, ktorých mylne považoval za členov redakcie tohto magazínu.