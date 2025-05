Zadržali ďalšieho podozrivého z podpaľačských útokov voči Starmerovi

Londýn 19. mája (TASR) - Britská polícia zadržala už tretieho muža v súvislosti so sériou požiarov na severe Londýna zameraných na nehnuteľnosti spojené s britským premiérom Keirom Starmerom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Londýnska Metropolitná polícia uviedla, že zadržala 34-ročného muža na základe obvinenia z „podozrenia zo sprisahania s cieľom spáchať podpaľačstvo s úmyslom ohroziť život“.



Ešte predtým zadržala polícia ďalších dvoch mužov - 21-ročného muža s ukrajinským občianstvom a v sobotu na londýnskom letisku aj 26-ročného muža, ktorého štátnu príslušnosť polícia nezverejnila.



Britských policajtov minulý týždeň v pondelok ráno privolali k požiaru v Starmerovej nehnuteľnosti v Kentish Towne na severe Londýna. Nikto neutrpel zranenia a poškodený bol len vchod do domu. Deň predtým zasahovali hasiči pri menšom požiari pri vstupných dverách bytového domu v neďalekom Islingtone. Aj táto nehnuteľnosť je spájaná so Starmerom. Polícia v rámci vyšetrovania preveruje aj požiar auta.



„Všetky majú spojitosť s prominentnou verejnou osobnosťou, a preto vyšetrovanie požiarov vedú príslušníci protiteroristického oddelenia Metropolitnej polície,“ uvádza sa vo vyhlásení.