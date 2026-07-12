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Zadržali ďalšieho podozrivého z vraždy exposlankyne Widdecombovej
Sedemdesiatosemročnú Widdecombovú našli vo štvrtok mŕtvu v jej dome v obci Haytor Vale na juhozápade Anglicka.
Autor TASR
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Londýn 12. júla (TASR) - Britká polícia v sobotu večer oznámila, že v metropolitnom grófstve South Yorkshire zadržala 28-ročného muža podozrivého z vraždy bývalej poslankyne Ann Widdecombovej. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
„Môžeme potvrdiť, že dnes večer (11. júla) bol na adrese v oblasti South Yorkshire zatknutý 28-ročný muž podozrivý z vraždy Ann Widdecombeovej,“ oznámila polícia.
Vo vyhlásení dodala, že ide o „britského občana, belocha“. Príbuzných nebohej exposlankyne o zadržaní informovali.
Sedemdesiatosemročnú Widdecombovú našli vo štvrtok mŕtvu v jej dome v obci Haytor Vale na juhozápade Anglicka. Podľa polície utrpela vážne zranenia a prípad vyšetrujú ako vraždu. V sobotu potvrdila svoje predchádzajúce stanovisko, že jej smrť nepovažuje za teroristický čin.
Polícia skôr v priebehu dňa oznámila, že prepustila iného 26-ročného muža, ktorého predtým považovala za podozrivého z vraždy exposlankyne.
Widdecombová bola poslankyňou britskej Konzervatívnej strany v rokoch 1987 až 2010 a v minulosti zastávala niekoľko nižších funkcií vo vláde bývalého premiéra Johna Majora.
Po odchode z britského parlamentu sa stala známou aj vďaka účasti v televíznych reality šou Strictly Come Dancing a Celebrity Big Brother. Neskôr vstúpila do Strany brexitu a v rokoch 2019 až 2020 ju zastupovala ako poslankyňa v Európskom parlamente. V roku 2023 v populistickej strane Reform UK, ako sa premenovala Strana brexitu, zastávala funkciu hovorkyne pre migráciu a spravodlivosť.
Widdecombová dlhodobo podporovala hnutie za ochranu života. Rok po tom, ako generálna synoda anglikánskej cirkvi v roku 1992 schválila vysviacku žien, prestúpila do rímskokatolíckej cirkvi.
„Môžeme potvrdiť, že dnes večer (11. júla) bol na adrese v oblasti South Yorkshire zatknutý 28-ročný muž podozrivý z vraždy Ann Widdecombeovej,“ oznámila polícia.
Vo vyhlásení dodala, že ide o „britského občana, belocha“. Príbuzných nebohej exposlankyne o zadržaní informovali.
Sedemdesiatosemročnú Widdecombovú našli vo štvrtok mŕtvu v jej dome v obci Haytor Vale na juhozápade Anglicka. Podľa polície utrpela vážne zranenia a prípad vyšetrujú ako vraždu. V sobotu potvrdila svoje predchádzajúce stanovisko, že jej smrť nepovažuje za teroristický čin.
Polícia skôr v priebehu dňa oznámila, že prepustila iného 26-ročného muža, ktorého predtým považovala za podozrivého z vraždy exposlankyne.
Widdecombová bola poslankyňou britskej Konzervatívnej strany v rokoch 1987 až 2010 a v minulosti zastávala niekoľko nižších funkcií vo vláde bývalého premiéra Johna Majora.
Po odchode z britského parlamentu sa stala známou aj vďaka účasti v televíznych reality šou Strictly Come Dancing a Celebrity Big Brother. Neskôr vstúpila do Strany brexitu a v rokoch 2019 až 2020 ju zastupovala ako poslankyňa v Európskom parlamente. V roku 2023 v populistickej strane Reform UK, ako sa premenovala Strana brexitu, zastávala funkciu hovorkyne pre migráciu a spravodlivosť.
Widdecombová dlhodobo podporovala hnutie za ochranu života. Rok po tom, ako generálna synoda anglikánskej cirkvi v roku 1992 schválila vysviacku žien, prestúpila do rímskokatolíckej cirkvi.