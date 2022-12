Zadržali dvoch mužov, ktorí sa vyhrážali útokom na parížsku stanicu

Paríž 30. decembra (TASR) — Polícia v Paríži zadržala v piatok na železničnej stanici Montparnasse dvoch bezdomovcov, ktorí sa vyhrážali, že "všetko vyhodia do vzduchu". Muži mali v batožine deväť malých kempingových plynových fliaš so zemným plynom, ktoré však nemali ako zapáliť.



Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na príslušnú prokuratúru, podľa ktorej boli muži vzatí do väzby pre podozrenie zo schvaľovania terorizmu.



Vláda po tomto incidente nariadila zvýšiť bezpečnosť na parížskych železničných staniciach, uviedol hovorca ministerstva vnútra.



Jeden z mužov, 51-ročný francúzsky občan, bol pod vplyvom alkoholu a pravdepodobne má psychické problémy.



Druhý podozrivý, 29-ročný pravdepodobne líbyjský alebo tuniský štátny príslušník, bol vyšetrovaný pre porušenie imigračných zákonov.



Obaja zadržaní by sa mali v dohľadnom čase podrobiť aj expertíze u psychológa.



Francúzsky denník Le Figaro napísal, že k týmto zatknutiam došlo v predvečer Silvestra — vo veľmi citlivom období, keď sú poriadkové sily vo Francúzsku v súvislosti s teroristickou hrozbou v stave najvyššej pohotovosti.