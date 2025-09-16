< sekcia Zahraničie
Zadržali dvoch mužov za prelety dronmi neďaleko hradu Windsor
Letové obmedzenia platia do štvrtka vo Windsore a tiež v okolí vidieckej rezidencie Chequers, kde britský premiér Keir Starmer vo štvrtok privíta Trumpa.
Autor TASR
Londýn 16. septembra (TASR) - Britské úrady v utorok zadržali dvoch mužov v súvislosti s preletmi civilných dronov v blízkosti hradu Windsor, čím porušili obmedzenia vzdušného priestoru platné počas štátnej návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Polícia v regióne Thames Valley uviedla, že muži vo veku 37 rokov boli zadržaní v rámci posilnených bezpečnostných opatrení pred príchodom Trumpa na podujatia, ktoré zahŕňajú aj stredajšiu honosnú hostinu v priestoroch hradu, ktorú usporiada britský kráľ Karol III.
Polícia uviedla, že do ulíc mesta nasadila ozbrojených policajtov a tiež vykonáva hliadky pozdĺž rieky Temža, aby počas významnej návštevy posilnila bezpečnosť.
Desiatky protestujúcich sa zhromaždili pred kostolom Windsor Parish Church, neďaleko hradu, kde proti americkému prezidentovi protestovali a skandovali „Dump Trump“ (Zbavte sa Trumpa) a „Trump go home“ (Trump, choď domov).
Na stredu je v Londýne naplánovaný proti americkému prezidentovi veľký protest, pripomína AP.
