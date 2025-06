Zadržali exčlena španielskej vládnej strany pre obvinenia z korupcie

Madrid 30. júna (TASR) - Španielska polícia zadržala v pondelok bývalého popredného predstaviteľa vládnej Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) Santosa Cerdána, informujú zdroje z prostredia tamojšej justície. Dôvodom sú obvinenia z korupcie v kauze, ktorá sa týka viacerých ľudí z okolia premiéra Pedra Sáncheza. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



Sudca Najvyššieho súdu pred niekoľkými týždňami oznámil, že polícia našla dôkazy naznačujúce zapojenie Cerdána do „neoprávneného zadania verejnej zákazky“, za čo údajne dostal peniaze. Cerdán sa následne vzdal všetkých straníckych funkcií aj svojho mandátu poslanca za provinciu Navarra v celoštátnom parlamente. V PSOE bol dovtedy tzv. mužom číslo tri, a síce tajomníkom strany.



Sudca Najvyššieho súdu teraz podľa justičných zdrojov nariadil zadržanie Cerdána z dôvodu rizika, že by sa mohol pokúsiť o útek z krajiny alebo zničiť dôkazy. Podľa zdrojov je vo väzbe bez možnosti prepustenia na kauciu, a to na základe obvinení z korupcie, prania špinavých peňazí a zločinného spolčovania. Cerdán sa v pondelok dostavil pred vyšetrujúceho sudcu a všetky obvinenia poprel.



Korupčná kauza poberania úplatkov za verejné zákazky súvisí so zmluvami na nákup zdravotníckych zariadení počas krízy vyvolanej pandémiou choroby COVID-19. Do prípadu, ktorý vyvolal dosiaľ najhoršiu politickú krízu vo vláde premiéra Pedra Sáncheza, má byť zapletený aj bývalý minister dopravy José Luis Ábalos.



Premiér Sánchez sa od celého škandálu snaží dištancovať, pričom poukazuje na to, že PSOE zaujala rozhodné stanovisko a Cerdán v strane skončil vo všetkých funkciách. V súvislosti s kauzou sa Sánchez taktiež opakovane ospravedlnil a poprel, že by o úplatkárstve vedel. Opozícia ho však napriek tomu vyzýva na odstúpenie z funkcie.



Okrem zmieneného vyšetrovania sa v posledných mesiacoch v Španielsku začalo aj stíhanie niekoľkých ďalších osôb blízkych premiérovi. Medzi nimi je aj jeho manželka Begoňa Gómezová či jeho brat David Sánchez, ktorí sú podozriví z obchodovania s politickým vplyvom. Španielsky premiér tieto vyšetrovania kritizuje a označuje ich za súčasť „ohováračskej kampane“ vedenej pravicou s cieľom podkopať jeho vládu.