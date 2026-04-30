Zadržali generála podozrivého z chemického útoku vo Východnej Ghúte
Autor TASR
Damask 30. apríla (TASR) - Úrady v Sýrii zadržali generála z čias vlády prezidenta Bašára Asada, ktorý je podozrivý z účasti na chemickom útoku vo Východnej Ghúte v roku 2013. Podľa amerických spravodajských služieb pri tomto útoku spáchanom s použitím nervového plynu sarín prišlo o život viac ako 1000 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Zadržaným generálom je Adnán Abbúd Hilwá, uviedol v príspevku na sieti X sýrsky minister vnútra Anas Chattáb a dodal, že zadržaný je vo väzbe.
Útok vo Východnej Ghúte sa pripisoval vtedajšej vláde pod vedením Bašára Asada, ktorý bol zosadený koncom roka 2024. Vláda v tom čase svoju účasť na útoku rozhodne poprela a obvinila z neho povstalcov.
Hilwá bol jedným z troch sýrskych generálov, ktorých americké ministerstvo zahraničných vecí v roku 2022 obvinilo z účasti na „hrubom porušovaní ľudských práv, konkrétne flagrantnom porušení práva na život najmenej 1400 ľudí v Ghúte.“ Na základe rozhodnutia Spojených štátov má Hilwá a jeho najbližší príbuzní zakázaný vstup na územie USA. Podobné sankcie naňho uvalila aj EÚ, Spojené kráľovstvo a ďalšie krajiny.
Občianska vojna v Sýrii trvala 13 rokov a vyžiadala si viac než pol milióna obetí a milióny ďalších ľudí vyhnala z domovov. Desaťtisíce ľudí zmizli, mnohí v súkolí väzenského systému.
Nové sýrske úrady opakovane sľubujú, že zaistia spravodlivosť a vyvodenie zodpovednosti za zločiny z čias Asadovho režimu. V pondelok sa na súde v Damasku konalo prvé pojednávanie v procese s Asadom a vysokopostavenými predstaviteľmi jeho vlády. Osobne sa pred súd dostavil len jediný z obžalovaných - Asadov bratranec Átif Nadžíb, ktorý za minulého režimu pracoval v bezpečnostných zložkách.
V decembri 2024, keď sa k Damasku priblížili povstalecké jednotky vedené islamistami, Bašár Asad ušiel do Moskvy. Sprevádzala ho len hŕstka jeho najbližších spolupracovníkov. Ostatní predstavitelia bývalého režimu buď ušli do cudziny, alebo sa uchýlili do oblasti na pobreží Stredozemného mora, kde žijú prevažne príslušníci alavitskej menšiny, ku ktorej sa hlási aj Asad.
