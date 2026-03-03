< sekcia Zahraničie
Zadržali Gruzínca podozrivého zo sledovania základne používanej USA
Podľa agentúry ANA prokuratúra preveruje možnosť, že tento 36-ročný muž zhromažďoval informácie pre Irán.
Autor TASR
Atény 2. marca (TASR) — Grécka polícia zadržala v pondelok večer gruzínskeho štátneho príslušníka azerbajdžanského pôvodu podozrivého zo špionáže na vojenskej základni Souda na ostrove Kréta, ktorú využíva americká armáda a minulý týždeň tam dva dni kotvila najväčšia lietadlová loď na svete USS Gerald R. Ford. Uviedli to agentúra ANA a verejnoprávna televízia ERT. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Podľa agentúry ANA prokuratúra preveruje možnosť, že tento 36-ročný muž zhromažďoval informácie pre Irán. Zadržaný bol na medzinárodnom letisku v Aténach, uviedla televízia ERT.
Pod drobnohľadom úradov bol od 3. februára, keď pricestoval z Düsseldorfu do Atén a v ten istý deň ďalším lietadlom odletel do mesta Chanie na Kréte, kde si prenajal izbu v hoteli s výhľadom na záliv Souda. Dňa 16. februára sa pokúsil ubytovať v hoteli nachádzajúcom sa bližšie k americkej základni.
O osem dní neskôr, keď na Kréte zakotvila lietadlová loď USS Gerald R. Ford, muža videli, ako sa pohybuje po prístave a fotografuje ju mobilom.
Podľa novín Kathimerini sa v jeho v mobilnom telefóne našli fotografie základne. Grécka tajná služba EYP vidí podobnosť s prípadom 26-ročného Azerbajdžanca, ktorého minulé leto vzali do väzby za špionáž po tom, ako údajne fotografoval pohyby vojnových lodí námornú základni Souda.
„V tejto chvíli nehrozí žiadne nebezpečenstvo, ale sme povinní prijať preventívne opatrenia a zostať v neustálej pohotovosti,“ povedal na margo zadržania grécky minister zahraničných vecí Jorgos Gerapetritis v rozhovore pre webovú stránku in.gr.
Základňu na Kréte využívajú Spojené štáty a ďalšie členské krajiny NATO.
