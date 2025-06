Zadržali Gruzínku, ktorá vraj cigaretou spôsobila požiar na Chiose

Atény 25. júna (TASR) - Grécke úrady v utorok večer zadržali Gruzínku podozrivú zo spôsobenia rozsiahleho lesného požiaru na ostrove Chios. Údajne ho spôsobila odhodením cigarety. Podľa gréckeho ministerstva pre klimatickú krízu a civilnú ochranu požiare od nedele zničili už približne 4000 hektárov pôdy - prevažne krovín a pasienkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Gruzínku obvinili z neúmyselného podpaľačstva, uviedli pre Reuters dvaja nemenovaní predstavitelia hasičského zboru. Podľa jedného z nich svedkovia videli ženu odhodiť cigaretu.



Požiare na ostrove Chios v severovýchodnej časti Egejského mora zúria od nedele. Hoci sa ich z veľkej časti medzičasom podarilo dostať pod kontrolu, na mieste ostávajú stovky hasičov pre prípad, že by došlo k ich opätovného rozšíreniu.



Plamene na ostrove zachvátili lesy a poľnohospodársku pôdu a prinútili stovky obyvateľov odísť do bezpečia. Úrady v pondelok vyhlásili na ostrove núdzový stav a v utorok vydali novú výstrahu, pričom obyvateľom dedín ležiacich juhozápadne od mesta Chios odporučili, aby ostrov opustili.



Grécko je počas horúcich a suchých letných období často postihované lesnými požiarmi, ktoré tamojšie úrady spájajú s rýchlo sa meniacim podnebím. V očakávaní tohtoročnej náročnej sezóny lesných požiarov zvýšilo Grécko počet hasičov na rekordných 18.000. Od 1. júla do 15. septembra im bude pomáhať takmer 300 hasičov z piatich európskych krajín.